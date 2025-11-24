El Hospital Vithas Barcelona, el mayor de la compañía, inicia su actividad asistencial

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Vithas Barcelona, ubicado en Esplugues de Llobregat, ha iniciado su actividad asistencial tras dos años de construcción, convirtiéndose en el centro más grande del grupo Vithas. El hospital dispone de más de 39.000 m², con 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades, urgencias 24h para adultos y pediátricos, y 14 quirófanos. El equipo del hospital estará formado por 1.800 profesionales y adopta un modelo asistencial que prioriza la experiencia del paciente, la innovación y la sostenibilidad. El centro incorpora los Institutos Vithas (Cardiovascular, Oncológico, Neurociencias y Oftalmológico), promoviendo el trabajo colaborativo y la atención integral al paciente.

Vithas ya ha puesto en marcha su hospital más grande hasta la fecha.Tras culminar un proceso de dos años de construcción, el Hospital Vithas Barcelona, ubicado en Esplugues de Llobregat, ha entrado en funcionamiento este lunes.

El centro ha abierto sus puertas con una "oferta completa de servicios, tecnología de última generación, talento y el impulso de un modelo de atención basado en la experiencia paciente, calidad acreditada, innovación asistencial y sostenibilidad", indica la compañía en un comunicado.

En sus más de 39.000 metros cuadrados, el Hospital Vithas Barcelona cuenta con 160 habitaciones individuales (7 de ellas, suites), 60 consultas de especialidades, servicio de urgencias 24h con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, y una cartera de servicios completa que incluye una cuidada área materno-infantil, así como un bloque quirúrgico con 14 quirófanos.

Su equipo humano estará formado por 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios cuando el centro alcance su pleno rendimiento, coordinados bajo un modelo basado en una atención de proximidad, la experiencia de las personas, la excelencia médica, y la vocación investigadora y universitaria.

Además, el Hospital Vithas Barcelona incorpora el innovador modelo de Institutos Vithas (Cardiovascular, Oncológico, Neurociencias y Oftalmológico), que promueve el trabajo colaborativo en red de los especialistas con el paciente en el centro frente a la medicina convencional, más propensa a la fragmentación.

Entre otras personalidades, el hospital ha contado con la visita de Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña. Un recorrido en el que le acompañaron el presidente de Vithas, Jorge Gallardo Piqué; el director general de Vithas, Pedro Rico, y la directora del Hospital Vithas Barcelona, Anna Guiró.

Asimismo, asistieron Jorge Gallardo Ballart y otros miembros del Grupo Familiar Gallardo, único accionista de Vithas a través de Goodgrower.

El Hospital Vithas Barcelona es el vigesimosegundo hospital de la compañía en España y el quinto equipamiento en Cataluña, un territorio clave en los planes de expansión del grupo.