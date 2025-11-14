La sanidad privada rechaza y carga contra las críticas de Sánchez a la colaboración con la Administración Pública

La sanidad privada carga contra las críticas de Pedro Sánchez a la colaboración público-privada y desmiente sus declaraciones.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha manifestado su rechazo a las afirmaciones de este miércoles en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno en las que consideran que ha utilizado el modelo de colaboración público-privada en la sanidad como instrumento de confrontación política.

"Se ha basado en datos incorrectos" y poniendo como ejemplo la sanidad en diferentes comunidades autónomas que cuentan con estos modelos de colaboración, ha asegurado el IDIS en un comunicado.

Por este motivo, insta a las autoridades a abandonar la confrontación ideológica en sanidad y a centrarse en el beneficio del paciente. Y pone sobre la mesa la relevancia de "una cooperación transparente y eficaz" entre ambos sectores para garantizar la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos.

"Es necesario que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Sanidad continúen avanzando en modelos de colaboración con criterios de transparencia que garanticen la asistencia sanitaria, asegurando que la toma de decisiones se haga con base en la máxima información disponible", señalan.

Además, la Fundación ha destacado la aportación que el sector sanitario privado realiza al sistema de salud en España, "sin la cual sería imposible dar cobertura a la población en los términos actuales".

Por otro lado, señala que el porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos con la sanidad privada no ha aumentado en los últimos 10 años, como insinuaba Sánchez. Todo lo contrario ha pasado del 12% en 2012 al 10,3% en 2023.

ASPE

En la misma línea se ha manifestado la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) que pide rigor a Sánchez y acabar con la desinformación sobre la colaboración público-privada.

"Lo hizo basándose en desinformación y falsedades que no sólo no reflejan la realidad, sino que demuestran un profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario español y madrileño", señalan en un comunicado.

En este sentido, la sanidad privada actúa como un colaborador estratégico del sistema público, permitiendo una gestión más eficiente de las listas de espera en su conjunto y ofreciendo servicios adicionales para mejorar la calidad asistencial de todos los españoles.

De forma más concreta, la cifra de 5.000 millones de euros en contratos mencionada por el presidente debe ser puesta en contexto.

Se trata de contratos que se extienden a lo largo de múltiples años y que incluyen no sólo servicios asistenciales puros, sino también hospitales de gestión público-privada, conciertos de alta tecnología, y la compra de suministros y material sanitario.

En este sentido, "desde ASPE consideramos que afirmar que todo ello es un 'negocio inmoral' es despreciar el trabajo de miles de profesionales sanitarios que cada día se esfuerzan por ofrecer el mejor servicio a millones de españoles".

Además, el ataque a la sanidad madrileña también ignora datos objetivos. Hace apenas unos días se hacía público el último informe SISLE del Ministerio de Sanidad, donde se evidenciaba que Madrid volvía a situarse a la cabeza del país en gestión sanitaria con los tiempos de espera más bajos de España.

"Un hecho que Pedro Sánchez obviaba sin hacer mención alguna a la comunidad liderada por el socialista Salvador Illa", mencionan.

Asimismo, Madrid es la comunidad con el sistema sanitario mejor valorado del país. Los resultados están medidos, son públicos y contrastables. Algunos de ellos, por ejemplo, evidencia que Madrid garantiza la libertad de elección de centro sanitario, un derecho fundamental que sólo es posible gracias a un sistema que combina la gestión pública y privada.

El sector privado ha sido fundamental para que Madrid haya podido ofrecer una atención sanitaria integral, especialmente durante la pandemia, cuando todos los recursos fueron puestos a disposición para atender a los ciudadanos.

En este sentido, no comprendemos los continuos ataques a la sanidad privada porque nunca hemos considerado -ni consideraremos- al sector privado y al sector público como enemigos, tal y como nos quieren hacer creer.