El 94% de los médicos jóvenes españoles sufre burnout y el 38% de ellos recurre a alcohol y otras sustancias para afrontarlo

Los datos de burnout en médicos jóvenes reflejan cifras preocupantes: el 93,9% presenta síntomas en al menos una dimensión (agotamiento emocional, despersonalización o baja realización personal) y el 38% recurre al alcohol, ansiolíticos y otras sustancias para afrontarlo.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe Ikerburn, un análisis del grado de burnout de los médicos jóvenes en España presentado por la Organización Médica Colegial (OMC) este miércoles.

Así, desglosando los datos por síntomas: el 79,4% de los médicos sufre agotamiento emocional, el 83,7% despersonalización y el 63,1% baja realización personal. Y la mitad de los facultativos presenta los tres síntomas, lo que se considera burnout completo.

"Estas cifras sitúan el fenómeno en niveles críticos y muestran que no es un problema aislado, sino un patrón extendido en todo el colectivo", destaca el informe.

¿Y cuáles son los factores identificados? Por un lado, las mujeres presentan un 24% más de riesgo que los hombres, especialmente en agotamiento emocional.

Además, como es lógico, quienes realizan más de cinco guardias mensuales y no libran adecuadamente después muestran niveles muy altos de burnout. Y el riesgo es mayor en los primeros años de residencia, coincidiendo con menor experiencia y mayor vulnerabilidad.

Por igual, todas las especialidades muestran prevalencias significativas, aunque destacan sobre todo las quirúrgicas y la de atención hospitalaria urgente.

Todo esto tiene consecuencias. El burnout provoca que la mayoría de los médicos tengan insomnio o alteraciones del descanso. Además, tres de cada cuatro perciben deterioro en vínculos familiares, de pareja o sociales.

Y uno de cada cuatro ha tenido que coger la baja temporal por agotamiento.

Existen programas de apoyo para afrontarlo como el PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), pero sólo un 40% lo conoce y apenas un 4% lo ha utilizado.

"Esto muestra la brecha entre necesidad y acceso a apoyos institucionales", señala el estudio.

El paciente

La sobrecarga laboral, la precariedad o las guardias de 24 horas sin libranza efectiva provocan la aparición del burnout, que ya es transversal y afecta a todos los ámbitos y especialidades.

Por eso, en el informe se reclama una restructuración del trabajo en general en el sistema sanitario y de la formación sanitaria especializada en particular, porque ya se ha observado la vulnerabilidad de los más jóvenes.

Esto también tiene consecuencias perjudiciales para el paciente. El agotamiento emocional y la despersonalización

aumentan el riesgo de errores clínicos, reducen la calidad asistencial y deterioran la confianza en el sistema.

Por otro lado, el burnout implica mayores costes económicos en bajas, sustituciones, pérdida de productividad y litigiosidad."Invertir en prevención y bienestar profesional resulta más eficiente que asumir estos costes indirectos", destaca el estudio.

Desde la OMC, han reclamado la necesidad de implantar un observatorio nacional para desarrollar políticas basadas en la evidencia.

Recomendaciones

Tras la presentación del informe, se ha detallado una serie de recomendaciones para reducir estas cifras. Así, desde la organización médica han demandado un refuerzo de la tutorización y la formación. Se debe mejorar la supervisión en los primeros años de residencia y adaptar progresivamente las responsabilidades al nivel formativo.

También, debe haber un apoyo psicológico y programas de bienestar. Han reclamado ampliar la accesibilidad, confidencialidad y difusión del PAIME, así como integrar servicios psicológicos gratuitos en hospitales docentes. Y más medidas que faciliten la conciliación laboral y personal.

Por otro lado, se ha señalado con exactitud el cumplimiento de la normativa laboral. "Se debe garantizar de forma efectiva el respeto a la Directiva Europea del Trabajo y la legislación nacional sobre tiempos de trabajo,

limitando las horas semanales y asegurando los descansos compensatorios tras las guardias", recalca el informe.

Y por último, han demandado la reducción de cargas administrativas, simplificar trámites y liberar tiempo clínico, para darle prioridad a las actividades asistenciales y formativas.