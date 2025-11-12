Madrid sólo entregará los datos de cribados a Sanidad a través de una plataforma que los maneje de "forma homogénea"

La Comunidad de Madrid lo ha vuelto a reiterar: no entregará sus datos de los programas de cribado de cáncer (cérvix, colon y mama) hasta que Sanidad no tenga listo el sistema informático para compartirlos.

"No le vamos a proporcionar los indicadores de los programas a la ministra por un Excel o por WhatsApp, porque así no se pueden medir bien los datos. Se tienen que volcar en la plataforma para que se permitan tener cifras de forma homogénea en tiempo y forma y de todas las comunidades autónomas si no esos datos no sirven de nada".

Así, lo ha recalcado Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras su entrada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este miércoles.

De esta manera, Matute ha señalado que los datos de los cribados los tienen recopilados y que no tienen ningún problema en subirlos a la Red Nacional de datos de cribados o de contestar a todas las peticiones a través de su portal de transparencia.

No obstante, aclara que se necesita bien definir los indicadores que se van a medir.

Por eso, "hoy estamos aquí para poner nuestro conocimiento y hemos venido con nuestros directores de salud pública para que se terminen de definir esos indicadores, que todos podamos medir lo mismo y se puedan comparar los datos".

Y ha continuado: "Necesitamos que el Ministerio ponga en marcha esa herramienta que todavía no ha construido".