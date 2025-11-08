La gripe aviar, una amenaza sanitaria y económica que dispara las alarmas en España

Zona de prevención contra la Gripe Aviar en el parque del Soto de Móstoles. Eduardo Parra / Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA La gripe aviar representa una amenaza tanto sanitaria como económica en España, con el Ministerio de Agricultura prohibiendo la cría de aves al aire libre para frenar su expansión. En los últimos cuatro meses se han registrado 14 brotes de gripe aviar en España, afectando a más de 2,5 millones de aves de corral. Las zonas más afectadas en la temporada 2025-2026 incluyen Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Madrid y Valladolid, siendo Valladolid el origen de los brotes más grandes. El FMI y el Banco Mundial advierten que una pandemia grave de gripe aviar podría costar más del 3% del PIB mundial, subrayando la importancia del problema.

La gripe aviar se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Algo a lo que nuestro país no es ajeno. De hecho, ante la expansión de la enfermedad, el Ministerio de Agricultura ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre.

Pese a que todavía no se ha producido un contagio entre humanos, las autoridades están alerta. No hablamos de una crisis únicamente sanitaria, sino también económica. El FMI y el Banco Mundial han estimado que, en el peor caso, una pandemia grave de gripe aviar podría costar más del 3% del PIB mundial.

Oído Clínico, el podcast de EL ESPAÑOL e Invertia, analiza este problema de huevos con Beatriz Rodríguez, coordinadora de One Health en la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), y Cynthia de Benito, periodista de EL ESPAÑOL e Invertia.

Cabe recordar que entre julio de 2024 y junio de 2025, España no detectó ningún caso de gripe aviar en gallinas, pavos y otras aves de corral.

Sin embargo, en los últimos cuatro meses, ya van 14 brotes y más de 2,5 millones de animales afectados.

En lo que va de temporada 2025-2026 (que va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente) se han detectado brotes de gripe aviar en Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Madrid y Valladolid.

De Valladolid proceden, además, los mayores brotes: dos de ellos, en los primeros días de octubre, afectaron a más de 700.000 gallinas ponedoras (la principal afectada, además de gallinas reproductoras pesadas y pavos y pollos de engorde) cada uno.