AstraZeneca gana 6.900 millones hasta septiembre, un 43% más, y reitera sus previsiones de crecimiento

AstraZeneca continúa reforzando su presencia en Estados Unidos, incluyendo un acuerdo con el Gobierno para reducir el coste de medicamentos y una nueva planta en Virginia con una inversión de 3.909 millones de euros.

La compañía ha reafirmado sus previsiones de crecimiento para 2025 y mantiene su ambición de continuar expandiéndose hasta 2030.

La facturación de la farmacéutica alcanzó los 37.558 millones de euros, un 10,3% más, con crecimiento en todas las áreas terapéuticas, destacando oncología e I+D.

AstraZeneca registró un beneficio neto de 6.866 millones de euros hasta septiembre, un 42,6% más que el año anterior.

AstraZeneca acumula buenos beneficios en todas sus áreas. La farmacéutica británica cerró los primeros nueve meses de 2025 con un beneficio neto de 6.866 millones de euros (7.904 millones de dólares). Además, ha reiterado sus previsiones de crecimiento.

Esto supone un 42,6% más que el obtenido en el mismo periodo del año anterior.

La facturación entre enero y septiembre ha alcanzado los 37.558 millones de euros (43.236 millones de dólares), un 10,3% más.

El grueso provino de las ventas 'per se' de la farmacéutica, mientras que los ingresos de Alliance y otras colaboraciones ascendieron a 1.912 millones de euros (2.201 millones de dólares), un 37% más.

En este contexto, la firma destacó que sus ingresos aumentaron gracias al crecimiento en todas las áreas terapéuticas, con un notable avance del 16% en oncología y del 13% en I+D.

Tercer trimestre

Sólo en el tercer trimestre, el laboratorio anotó un beneficio neto de (2.202 millones de euros) y unos ingresos de 13.185 millones de euros (15.180 millones de dólares). Estas cifras fueron un 73% y un 12,4% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

"El sólido impulso subyacente en todo nuestro negocio durante los primeros nueve meses del año nos permite mantener el crecimiento hasta 2026 y nos mantiene encaminados para cumplir nuestra ambición para 2030", ha celebrado el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot.

Soriot ha subrayado que AstraZeneca continúa avanzando en su estrategia para reforzar sus operaciones en Estados Unidos con el objetivo de impulsar su crecimiento.

Esto incluye un acuerdo alcanzado con el Gobierno estadounidense para reducir el coste de los medicamentos destinados a los pacientes del país. Además de la ampliación de la capacidad de fabricación en territorio estadounidense, tras el inicio en octubre de las obras de su nueva planta en Virginia, que contará con una inversión de 3.909 millones de euros (4.500 millones de dólares).

En todo nuestro portafolio de proyectos, "hemos anunciado este año la cifra sin precedentes de 16 ensayos positivos de Fase III, cuatro de ellos desde nuestros resultados anteriores, incluyendo resultados de gran impacto para baxdrostat en hipertensión y Enhertu y Datroway en cáncer de mama", ha asegurado Soriot.

AstraZeneca ha reiterado sus previsiones de ingresos totales y beneficio por acción (BPA) básico para el ejercicio 2025 a tipo de cambio constante, tomando como referencia los tipos medios de divisa registrados en 2024.

En concreto, la compañía prevé que los ingresos totales aumenten a un ritmo porcentual de un sólo dígito alto, mientras que el BPA básico registre un crecimiento de un dígito doble bajo. Asimismo, estima que el tipo impositivo básico se situará entre el 18% y el 22%.