Interapothek, de Hefame, mejor marca de distribución farmacéutica, según Aecoc

Hefame saca músculo. Interapothek, 'ia', ha sido elegida como la mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según el último estudio de Aecoc, Benchmarking 2025. Este informe es el resultado de una encuesta a 626 farmacias de todo el país.

Los profesionales encuestados han valorado con la nota más alta cuestiones como la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las de otros mayoristas (7,50 puntos frente al 6,39 de la media).

Además, Interapothek se posiciona como marca líder en el análisis segmentado, según la ubicación de las farmacias: en zonas urbanas, de calles transitadas (6,8 puntos frente a los 6 de la media) como no transitadas (7,2 frente a 6,1 de la media).

Y también en relación con su facturación: oficinas que superan los 1,7 millones de euros anuales (con 6,9 puntos frente a los 5,8 de la media) o en las que facturan medio millón de euros anuales (7,7 puntos frente a 6,7 de la media).

Todo esto hace, como añade Hefame en un comunicado, que Interapothek sea la referencia nacional en marcas propias de distribución farmacéutica, también en el bloque que analiza sus valoraciones de manera segmentada.

El benchmarking de marcas propias refleja, en conjunto, una evolución positiva de Interapothek, 'ia', en el último año. Así, de esta manera, ha pasado de la segunda posición en 2024, año en el que también fue valorada con una puntuación superior a la media, con 6,97 puntos frente a los 6,02 del promedio al, a la primera posición en 2025, con un 7,07 frente al 6,13 de la media.

El posicionamiento de la marca de farmacia de Hefame responde, tal como explica su directora y máxima responsable también del área de Marketing de la cooperativa, Isabel Santos, "a cuestiones como la calidad farmacéutica, que garantiza que los productos cumplan los máximos estándares de calidad, tanto en formulación como en fabricación".

Así, añade que "la innovación es un motor de crecimiento, atendiendo las demandas y necesidades de las farmacias y las tendencias del mercado y del consumidor; el compromiso con la farmacia, a la que la marca Interapothek, 'ia', ayuda a diferenciarse y competir con otros canales de distribución; el diseño, como valor de diferenciación (que ya ha obtenido 17 premios nacionales e internacionales), y la accesibilidad y rentabilidad, con productos que mantienen una buena relación calidad-precio".

Todos estos factores han permitido, tal como explica la ejecutiva, posicionar a Interapothek, 'ia', como una marca exclusiva del canal farmacéutico, "capaz de competir con fuerza en el sector, donde ha logrado introducirse en farmacias de todo el territorio nacional, y, en general, en el mercado de consumo".

La directiva añade, en este sentido, que la cooperativa trabaja actualmente en la incorporación de la inteligencia artificial en distintos proyectos para las farmacias que se traducirán en el corto y medio plazo en una mayor calidad del servicio que prestan.