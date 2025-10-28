Sólo tres CCAA cuentan con planes de consolidación para el desarrollo de la medicina oncológica de precisión

Se recomienda crear redes autonómicas de medicina de precisión y reforzar recursos humanos y tecnológicos para mejorar la equidad y eficacia del sistema.

La falta de recursos humanos especializados y de financiación estructural son barreras importantes para el desarrollo de la medicina de precisión en España.

El informe de la SEOM revela inequidad en el acceso a la oncología de precisión en hospitales según su tamaño y ubicación geográfica.

Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana son las únicas CCAA con planes de consolidación para la medicina oncológica de precisión.

Sólo Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana cuentan con planes de consolidación por escrito para implementar la medicina oncológica de precisión. En el resto de comunidades se encuentran en pleno desarrollo.

Estas tres regiones han implementado estrategias específicas como redes de nodos NGS, estructuras de gobernanza, circuitos asistenciales homogéneos, carteras de servicios bien definidas, programas formativos y otras herramientas de interés.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe sobre Implantación y regulación de la Oncología de Precisión en España presentado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) este martes. En el estudio han participado un total de 82 hospitales de diferentes tamaños, lo que ha logrado una visión bastante real de la situación actual.

Cabe matizar que la mayor parte de las regiones tienen acceso a la tecnología. No obstante, "tienen que dotarse de una estructura con una gobernanza, unos canales de derivación, tener una dinámica de cómo se actualizan los resultados, faltan todos esos detalles que haya una consolidación plena", ha precisado Ramón Colomer, coordinador del informe y miembro de la SEOM.

De tal manera, ha indicado que no es necesario que todos los hospitales cuenten con todas las herramientas tecnológicas (como por ejemplo de radioterapia) pero sí que es fundamental que tengan circuitos de derivación y redes autonómicas de medicina de precisión para que determinados centros puedan conectarse con otros a la hora de discutir los casos.

Inequidad

Otro de los resultados que se extraen es que se detecta una inequidad en el acceso y la implantación según el tamaño del hospital y su localización geográfica.

En algunos hospitales de menor tamaño o en áreas periféricas, hay limitaciones en el acceso a biomarcadores moleculares, tecnologías innovadoras (como biopsia líquida), recursos humanos especializados y estructuras organizativas clave como los Comités Moleculares de Tumores (CMT).

Mientras que el 48% de los hospitales dispone de un CMT propio, en los centros de menor tamaño (menos de 500 camas) esta cifra es del el 16%, lo que compromete la correcta interpretación de resultados y la toma de decisiones terapéuticas personalizadas.

Por otra parte, los centros hospitalarios han recalcado esa escasez de recursos humanos. De hecho, las cifras lo avalan. La insuficiencia generalizada es sobre todo de perfiles especialistas como biólogos moleculares, bioinformáticos, farmacéuticos hospitalarios, genetistas o técnicos de laboratorio.

En concreto, un 79,3% de los centros identifica esto como la principal barrera para desarrollar la medicina de precisión correctamente.

También, en el informe, se constata una carencia de financiación estructural y estable. Aunque el 74,4% de los hospitales financia las pruebas de precisión a través de su presupuesto propio, y el 57,3% cuenta con presupuestos finalistas autonómicos, muchos centros aún dependen de acuerdos con la industria farmacéutica o financiación vinculada a proyectos de investigación (20%), lo que genera variabilidad, inequidad y falta de sostenibilidad en el sistema.

Diagnóstico molecular

No obstante, el estudio también arroja conclusiones positivas. Como que la mayor parte de los centros de España tienen test para el diagnóstico molecular y pruebas genómicas para la medición de la precisión. Un 30% tiene una implantación completa. Y solamente el 14% no lo tiene establecido.

De hecho, los resultados revelan que la oncología de precisión está ampliamente implementada en hospitales de mayor tamaño e integrados en redes organizativas consolidadas, especialmente en los ubicados en regiones con estrategias avanzadas.

En estos centros, la disponibilidad de biomarcadores clave en tumores prevalentes (como pulmón no microcítico, mama y colorrectal) es elevada, y las tecnologías diagnósticas actuales como la secuenciación masiva (NGS) están incorporadas en la práctica clínica habitual.

Como refleja el estudio, España cuenta actualmente con un modelo de oncología de precisión en expansión, con una base sólida y creciente, aunque fragmentado y condicionado por diferencias territoriales, organizativas y estructurales.

Por eso, los oncólogos, aunque celebran los resultados del estudio, han elaborado una serie de recomendaciones para que la implementación sea efectiva, homogénea y universal en todos los territorios, independientemente de su área geográfica o de las condiciones de la región.

Entre esas diez recomendaciones se encuentra la creación de redes autonómicas de medicina de precisión; la de impulsar plataformas digitales corporativas para permitir la integración, análisis automatizado y explotación clínica de los datos moleculares, y refuercen la toma de decisiones terapéuticas basadas en evidencia.

Recomendaciones

También, desde la SEOM reclaman que se desplieguen progresivamente nuevas tecnologías diagnósticas avanzadas; crear centros de cáncer en hospitales generales; fortalecer la dotación de recursos humanos especializados, promoviendo la incorporación estable de perfiles técnicos y científicos clave y consolidar el acceso a comités moleculares.

Por otro lado, piden más financiación pública, específica, finalista y sostenible; implementar mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación que permitan ajustar estrategias, mejorar la eficiencia y medir el impacto de la oncología de precisión y por último, desarrollar programas de formación.

"No nos podemos quedar contentos porque vemos en el informe esa variabilidad, esa falta de planes en las comunidades autónomas, esa falta de acceso que lleva a que no haya una equidad entre pacientes", ha expresado Javier de Castro, vicepresidente de la SEOM.

De esta manera, ha reclamado que es importante incorporar la tecnología de última generación, pero también implicar a esos agentes tan importantes (como los bioinformáticos), porque los resultados no tendrían sentido si realmente no hay un equipo especialista que lo analice. Por eso, ha recalcado también que es fundamental la implementación de los Comités Moleculares de Tumores.