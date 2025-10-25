La guerra de Mónica García con los consejeros de sanidad del PP bloquea una partida para reforzar los cribados de cáncer

El Ministerio de Sanidad planea acciones legales contra las comunidades del PP por la falta de datos sobre cribados de cáncer.

El conflicto político deja en el aire la financiación de nuevos programas de cribados y otras medidas de sanidad.

La ausencia de los representantes del PP impide la votación de una partida millonaria destinada a la vigilancia del cáncer.

El plantón de los consejeros de Sanidad del PP a Mónica García bloquea acuerdos para reforzar cribados de cáncer.

La guerra política del Gobierno con las comunidades autónomas del Partido Popular ha puesto en jaque a la sanidad española. Este viernes, todos los consejeros del PP han dejado plantada a Mónica García en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), lo que ha impedido que se aprueben dos acuerdos que, entre otros objetivos, buscaban reforzar los cribados de cáncer.

Se trata de la primera vez que todos los consejeros populares se levantan del CISNS. Esto ha provocado que las relaciones entre el Gobierno nacional y las autonomías gobernadas por el partido presidido por Alberto Núñez se hayan roto casi por completo. O, al menos, por el momento.

En medio de la crisis de los cribados de cáncer, la situación, en vez de mejorar, no ha hecho más que empeorar. Tras el plantón de los consejeros a la ministra de Sanidad, dos acuerdos relativos a la financiación de la vigilancia del cáncer se han quedado en el aire.

En concreto, la ausencia de los representantes del PP ha impedido que se sometiera a votación la distribución de un millón de euros entre los centros implicados en el abordaje del cáncer, así como la inyección de otro millón de euros al acuerdo para reforzar su vigilancia epidemiológica.

Dentro de este acuerdo, una partida iría precisamente destinada a ampliar los cribados. Por el momento, esta financiación se queda en stand by hasta que logre su aprobación en el próximo interterritorial, según han confirmado fuentes del Ministerio al Observatorio de la Sanidad.

Pero no sólo se han quedado sin tratar estos dos acuerdos. Tampoco se ha abordado la ampliación de la cartera de los cribados neonatales, el aumento hasta los 74 años del cribado de cáncer de colon, la estrategia de Ciberseguridad y la de Inteligencia Artificial.

Además, se ha quedado en el tintero el debate sobre la incorporación de la enfermedad de Huntington dentro de la Estrategia Neurodegenerativa, "además del acuerdo sobre la inclusión de un nuevo procedimiento para designar centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) en el área de neumología y cirugía torácica", como ha recordado García después de la reunión.

Los consejeros del PP ofrecen declaraciones a los medios tras su marcha del CISNS. E.P

En rueda de prensa, la ministra ha tildado esta actitud como "una muestra de irresponsabilidad que bloqueará los recursos esenciales para la sanidad pública". "Mientras mantengan la opacidad con los datos de los cribados, impedirán otros recursos que salvan vidas", ha criticado García.

"Han abandonado el consenso que hemos tenido durante más de 20 años, siempre habíamos dejado la política fuera para ponernos a trabajar por y para los ciudadanos", ha añadido.

Plantón

Antes de que comenzara el encuentro, García invitó a estas CCAA a rectificar tras su negativa a enviar a su departamento los datos de sus programas de cribado. Los consejeros iban a exponer sus argumentos con la lectura de un comunicado conjunto (al que ha tenido acceso este periódico), pero decidieron levantarse tras las declaraciones de la ministra.

Los populares califican "de insulto" que Sanidad les pidiera los datos de cribado de cáncer (mama, colon y cérvix) cuando todavía, según ellos, "no se ha puesto a disposición de las comunidades el sistema informático imprescindible para gestionar los datos, estando los indicadores en fase de revisión".

En lugar de buscar una solución consensuada, "la ministra ha optado por imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano", señalan en el comunicado.

Los consejeros consideran al Gobierno responsable de esta ruptura y aseguran que el Ejecutivo les ha obligado a tener que optar por este comportamiento.

Nunca, "a lo largo de la historia, este órgano de coordinación se había utilizado para los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud", aseguran en el comunicado.

En su opinión, Mónica García está "rompiendo" la esencia del Consejo y critican que en lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias, el Ministerio "ha preferido imponer sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas".

Todo esto sucedía antes de que empezaran a tratar el primer punto del pleno. Tras el plantón, el Interterritorial continuó con la presencia de los miembros del resto de regiones.

Entre ellos, estaba el consejero de Sanidad del País Vasco, Alberto Martínez Ruiz, que finalmente sí ha asistido al encuentro, pese a sus amenazas de no presentarse.

Vías legales

Por su parte, el Ministerio ya ha anunciado que tiene previsto adoptar acciones legales contra las comunidades del PP por bloquear los datos de los cribados.

"No podemos admitir que el Partido Popular diga que es un insulto pedirles información y, por supuesto, vamos a estudiar todas las vías legales para que los consejeros den respuesta e información. Van a tener noticias de nuestros servicios jurídicos", ha argumentado García.

Y ha añadido que en un momento en el que estaba sembrada la duda de la credibilidad de la sanidad andaluza, los consejeros del PP, con su comportamiento, lo que han hecho es extenderla a todas las autonomías con gobiernos populares.



En cuanto a la crisis en Andalucía, el Ministerio aún sigue sin recibir los datos del plan de choque que pidió a la Junta cuando estalló todo el escándalo. Tras el revuelo en el Consejo, la ministra ha asegurado que no mantenido ninguna reunión con el presidente de esta comunidad, Juanma Moreno, y que tampoco han respondido a la carta que les había remitido.