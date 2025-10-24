Sanidad y comunidades autónomas se ven las caras en plena guerra por los cribados de cáncer y el aborto

La polémica sobre el aborto y la exigencia de registros de objetores de conciencia en comunidades como Madrid ha tensado las relaciones con el Ministerio de Sanidad.

El Consejo también abordará proyectos normativos sobre autorización de medicamentos, productos ortoprotésicos y la regulación del tabaco.

Se presentarán nueve acuerdos a votación, incluyendo la actualización de la cartera común de servicios de Salud Pública y el reparto de fondos para vigilancia del cáncer.

Sanidad y comunidades autónomas discutirán sobre la crisis de cribados de cáncer y el aborto en el Consejo Interterritorial del SNS.

Sanidad y las comunidades autónomas se vuelven a ver las caras en medio de la guerra avivada por la crisis de los cribados de cáncer de mama y el aborto. Estos serán los puntos más candentes que se van a tratar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes en Zaragoza.

Ambos agentes debatirán sobre más de ocho puntos, entre los que se encuentra el proyecto de ley de medidas frente al tabaco o la estrategia de Salud Digital del SNS, según ha comprobado este periódico al tener acceso a la orden del día del Consejo Interterritorial.

Además, se van a tratar varios acuerdos como la estrategia de Ciberseguridad, la de Inteligencia Artificial o la de designación y renovación de centros y unidades de referencia (CSUR) en el SNS.

En concreto, Sanidad someterá nueve acuerdos a votación. Aparte de la orden por la que se actualiza la cartera común de servicios de Salud Pública, también se discutirá sobre el reparto de un millón de euros a las comunidades para el sistema de vigilancia del cáncer y de otro millón para mejorar la red europea de centros integrales.

También se debatirá sobre la incorporación de la enfermedad de Huntington dentro de la Estrategia Neurodegenerativa.

Por otro lado, se tratará la orden por la que se actualiza la cartera común de servicios de Salud Pública relativa a la información y vigilancia epidemiológica, los programas de cribado prenatal, neonatal y cáncer colorrectal.

Y se va a analizar el acuerdo para que las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla e INGESA participen en el espacio nacional de datos de salud. Se propondrá la designación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como encargada del tratamiento de datos.

Proyectos normativos

La cita también reservará un hueco para debatir sobre los proyectos normativos que hay pendientes. Entre ellos, el Real Decreto (RD) por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de medicamentos.

También el departamento ofrecerá más datos sobre la modificación de la orden que regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos, además del proyecto de gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

El Ministerio que dirige García hablará del nuevo Plan Estatal de Preparación y Repuesta ante crisis sanitarias, del proyecto de ley de medidas sanitarias frente al tabaco y la regulación de su venta, suministro y publicidad de dichos productos.

Por último, Sanidad presentará toda la información sobre su último informe de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la convocatoria de buenas prácticas y del informe de avance de la ejecución de la nueva estrategia de Salud Digital del SNS.

Tensión

Cabe destacar que en las últimas semanas han sucedido diversos acontecimientos que han tensionado la relación del Ministerio con las comunidades y que se evidenciarán en la cita de este viernes.

Para poner en contexto, la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha hecho que el Ministerio tome cartas en el asunto y reclame a la Junta los datos del plan de choque que han ejecutado.

Además, ha solicitado a todos los territorios sus datos de cribado de cáncer (colón, cérvix y mama) para tener un control de las pruebas, a lo que se ha negado las comunidades del Partido Popular.

Por otro lado, se encuentra la polémica de los abortos después de que Sanidad publicara su último informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Este arroja que sólo hay cuatro regiones que superan el 75% de abortos voluntarios en la sanidad pública, por lo que ha llevado al departamento a implementar medidas. Entre ellas, la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del SNS.

Esto le ha llevado a exigir la creación de dicho registro a las comunidades que aún no lo tenían tramitado, lo que le ha derivado en una guerra, sobre todo con la Comunidad de Madrid.

Se comprobará este viernes, si Sanidad y las autonomías logran limar sus asperezas y alcanzar consensos para sacar adelante numerosos asuntos pendientes.