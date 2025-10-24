Merck refuerza su presencia en España e invierte 5 millones en su planta biotecnológica de Tres Cantos (Madrid)

La planta química en Barcelona fabrica principios activos para la industria farmacéutica y cosmética, con una producción anual de 2.500 millones de toneladas.

Merck saca músculo en España. La compañía ha invertido en su planta biotecnológica en Tres Cantos (Madrid) cinco millones de euros, que se suma a los más de 60 millones que ya ha invertido en sus tres plantas en los últimos cinco años.

La farmacéutica alemana está dispuesta a aumentar la capacidad de producción de su hormona de crecimiento. Además, en esta planta se produce también la hormona para los tratamientos de fertilidad.

“La inversión continua en nuestras instalaciones es una muestra más del compromiso del Grupo Merck con nuestro país como mercado estratégico en Europa. Reforzamos la estructura industrial española del sector y contribuimos al avance de un modelo productivo más innovador y sostenible que asegure la competitividad”, afirma Manuel Zafra, presidente de Merck en España en un comunicado.

Además, Valentina Pastanella, directora de la planta biotecnológica de Tres Cantos, asegura que la ampliación y renovación de las instalaciones les permitirá aumentar la capacidad de producción, a la vez que incorporar mejoras tecnológicas para ser más eficientes.

"Tras 36 años desde nuestra inauguración, nuestro equipo de más de 260 personas sigue dedicado a garantizar que los pacientes con trastornos de talla baja, especialmente niños y adolescentes, tienen acceso al tratamiento que necesitan", señala Pastanella.

Barcelona

La presencia industrial de Merck se complementa con su site en Mollet del Vallès (Barcelona), que alberga dos plantas de producción: una farmacéutica y otra química, donde trabajan más de 600 personas.

La planta farmacéutica produce anualmente alrededor de 3.000 millones de dosis y 90 millones de unidades acondicionadas. Está especializada en la fabricación de medicamentos antidiabéticos, cardioprotectores y tratamientos para la esclerosis múltiple, que se exportan a alrededor de 70 países.

Por su parte, la planta química fabrica diversos principios activos para el Grupo Merck y para terceros en las industrias farmacéutica y cosmética, como filtros solares y repelentes de insectos.

Anualmente, produce alrededor de 2.500 millones de toneladas de principios activos, de los que la mayor parte se destina a mercados internacionales.