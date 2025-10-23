Grifols se alza con el Platino de sostenibilidad de EcoVadis

Las claves nuevo Generado con IA Grifols ha sido reconocido con la Medalla de Platino en sostenibilidad por EcoVadis, destacándose entre el 1% de las más de 50.000 empresas evaluadas mundialmente. La compañía catalana ha obtenido una puntuación de 86 sobre 100, la más alta en su historia, consolidando su progreso en áreas ambientales, sociales y de gobernanza. Grifols ha mejorado significativamente en las prácticas laborales y derechos humanos, aumentando su puntuación en 'compras sostenibles' de 60 a 79 puntos sobre 100.

EcoVadis, una de las principales plataformas mundiales de calificación de la sostenibilidad corporativa, ha reconocido a Grifols con la máxima distinción en su ranking de sostenibilidad.

Esta calificación, la más alta en la historia de la compañía catalana con una puntuación de 86 sobre 100, "consolida el progreso de la compañía farmacéutica en materia ambiental, social y de gobernanza", asegura Grifols en un comunicado.

En los últimos dos años, la farmacéutica había sido galardonada con la medalla de oro a la Excelencia en Sostenibilidad y este año ha sido elevada a la categoría Platino.

En esta categoría se encuentran solo el 1% de las más de 50.000 compañías evaluadas por EcoVadis en todo el mundo. Las medallas otorgadas evalúan la solidez del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de sostenibilidad y su desempeño respecto a otras empresas.

Más concretamente, este año, Grifols ha destacado con una puntuación de 92 sobre 100 en la categoría de medioambiente y con una mejora significativa en las prácticas laborales y los derechos humanos, elevando su puntuación de 80 a 87 puntos.

El mayor aumento se ha producido en la puntuación de ‘compras sostenibles’, en la que ha crecido de 60 a 79 puntos sobre 100.

Grifols revisa periódicamente sus procesos de evaluación, colaboración y desarrollo con proveedores estratégicos para garantizar que sus operaciones estén alineadas con criterios ambientales, sociales y éticos, reducir así riesgos, e impulsar la transparencia y la innovación en toda su red de suministro.

Mayor desempeño

“La sostenibilidad es un pilar innegociable de nuestra compañía. Desde nuestra fundación hace 115 años, ha formado parte de nuestro ADN. Hoy agradecemos especialmente este reconocimiento mundial de una plataforma tan prestigiosa como EcoVadis”, señala Raimon Grifols, vicepresidente de la farmacéutica.

Este logro se suma a otros reconocimientos recientes que consolidan a Grifols como una de las empresas con mejor desempeño en sostenibilidad.

En 2024, la compañía ocupó los primeros puestos como empresa biotecnológica en los Dow Jones Best-in-Class Indices (anteriormente DJSI), siendo incluida por cuarto y quinto año consecutivo en los índices World y Europe, respectivamente.

Asimismo, obtuvo la insignia Prime en la calificación ESG de ISS, recibió una calificación de BBB en MSCI ESG Ratings y se posicionó entre las empresas mejor valoradas por Sustainalytics, con una baja calificación de riesgo ESG. La compañía también participa anualmente en el Carbon Disclosure Project (CDP) y forma parte del índice FTSE4Good desde 2018.