Los médicos convocan cuatro jornadas seguidas de huelga y una manifestación en contra del nuevo Estatuto Marco

El Comité de Huelga solicita un calendario de trabajo verificable con propuestas reales para evitar nuevas escaladas en el conflicto.

La huelga indefinida está en preparación tras paros nacionales previos y busca visibilizar el rechazo al texto ministerial que ignora sus reivindicaciones.

Los médicos han convocado cuatro jornadas seguidas de huelga en diciembre y una manifestación el 15 de noviembre contra el nuevo Estatuto Marco.

Los médicos no dan su brazo a torcer. Ante la negativa del Ministerio de Sanidad de escuchar sus peticiones, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas seguidas de huelga y una nueva manifestación en contra del nuevo borrador del Estatuto Marco.

Esta convocatoria llega tras los dos paros nacionales celebrados el 13 de junio y el pasado 3 de octubre. En un comunicado, el Comité de Huelga indica que las nuevas movilizaciones, pese a que tienen fecha, todavía están en proceso de preparación.

Estos nuevos paros "al que están llamados todos los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), tendrán lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de manera continuada".

Por otro lado, ambas organizaciones han decidido convocar para el próximo sábado 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad.

"Un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales: la creación de un Estatuto Marco propio para el colectivo", han detallado.

Reuniones

Según explican en el comunicado, estas movilizaciones son "la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el Ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".

Por último, el Comité de Huelga señala que mantiene su disposición para abordar las reivindicaciones del colectivo en una mesa de negociación con Sanidad. Por ello, reclama la fijación de un calendario de trabajo verificable y con propuestas reales que evite nuevas escaladas en el conflicto actual.

Los médicos consideran que "la gravedad del momento exige altura política y compromiso firme", ya que la "responsabilidad y paciencia" que han mostrado los profesionales durante años "no soportará más dilaciones ni promesas vacías"