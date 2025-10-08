Seis de cada diez abortos voluntarios complejos se realizan en la pública pese a las quejas de Sanidad

El 63,3% de los abortos voluntarios considerados como complejos se realizan en la sanidad pública pese a las quejas del Ministerio que dirige Mónica García.

La ministra ha avisado de que la mayoría de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en la sanidad privada, según los datos recopilados en un informe. Sin embargo, esta cifra se decanta del lado de la pública si atendemos a aquellos casos más complejos.

Estos hacen referencia a aquellos embarazos que son interrumpidos de manera voluntaria a partir de la semana 23 de gestación.

De acuerdo con los datos, en 2024 se practicaron 161 abortos a partir de esta semana. De estos, 102 se realizaron en un centro público y 59 en un centro privado.

Sanidad también ha analizado otros tramos de gestación. En el caso de los abortos voluntarios con 8 semanas o menos de gestación, en este caso, es cierto que sólo el 23,6% se lleva a cabo en la sanidad pública.

Si saltamos a una gestación de entre 9 y 14 semanas, el porcentaje de las interrupciones que se hacen en un centro público baja hasta el 11,7%. Por su parte, cerca del 20% de los abortos entre las 15 y 22 semanas de gestación se practican en la pública.

A nivel nacional, se realizaron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2024. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados.

Desigualdades en las CCAA

El informe presentado por el Ministerio de Sanidad en el Consejo de Ministros de este pasado martes también pone en evidencia las diferencias entre comunidades autónomas.

Aunque el análisis revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, sólo cuatro regiones alcanzan o superan el 75% de abortos voluntarios practicados en la sanidad pública.

Así, por encima del 60% de abortos voluntarios realizados en centros públicos están Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).

Entre el 20% y el 60% están Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%). Por último, por debajo del 20% se sitúan Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y hay una ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.

Para acabar con estas diferencias, el informe propone una serie de medidas que mejoren la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre ellas, está la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.

Mujer embarazada en una consulta médica. E.P

Asimismo, se impulsa la normalización de la IVE como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados.

El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

Finalmente, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva.