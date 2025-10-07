El Ministerio de Sanidad planea ampliar el cribado nacional de cáncer de mama a mujeres entre 45 y 74 años

El Ministerio de Sanidad da un paso más en el cribado de cáncer de mama. Después del retraso en el diagnóstico de 2.000 pacientes andaluzas: el grupo de trabajo de Mónica García quiere homogeneizar los protocolos de cribado a nivel nacional para acceder a esta prestación sanitaria.

Según ha podido saber este periódico, Sanidad trabaja en una estrategia nacional para ampliar el cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años de edad, tal y como han confirmado fuentes del departamento al Observatorio de la Sanidad.

Actualmente, dicha estrategia está muy avanzada y se está acabando de evaluar la evidencia científica para aumentar esos rangos de edad.

Además, el departamento pretende impulsar un protocolo en coordinación con las comunidades autónomas para homogeneizar los cribados en todo el país y, así, evitar que haya inequidad entre territorios.

Cabe recordar que el cribado nacional de cáncer de mama del Ministerio de Sanidad establece la realización de mamografías cada dos años a las mujeres de 50 a 69 años. Sin embargo, hay autonomías que han ampliado esta recomendación y algunas ya incorporan desde los 45 hasta los 74 años.

De hecho, hay en total siete regiones que ya ofrecen mamografías a partir de los 45.

¿Y por qué se pretende ampliar la edad? En los últimos años, ha habido mucha controversia en cuanto a este tema, debido a que diferentes organizaciones tanto europeas (programa The European Beating Cancer Plan) como americanas evidencian que ofrecer cribados más tempranos pueden ser efectivos: no sólo para las mujeres, sino que a largo plazo significará un ahorro sanitario al evitar costes de tratamientos.

Por eso, como apunta la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Unión Europea recomienda incluir a las mujeres de 45-49 y también extender la edad de 70-74 años en los programas de cribado poblacionales.

Aunque la mayor prevalencia de este cáncer se sitúa entre los 50 y los 60 años, "existen muchos casos que se podrían vincular con factores de riesgo como la contaminación o hereditarios, por lo que ampliar las edades podría ser beneficioso", precisa la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (Sespm) en un comunicado.

Sólo siete CCAA

En el territorio nacional, hay siete comunidades autónomas que ya van con los deberes adelantados y realizan cribados a partir de los 45, según los datos más recientes proporcionados por la SEOM.

Es el caso de Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. Y también, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por su parte, las regiones que extienden dichas pruebas hasta los 74 años son Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

Después de la polémica de los últimos días, por el retraso en la notificación de los cribados en Andalucía, la Junta ha anunciado que habrá cambios en los protocolos y que también se informará a las pacientes cuando el diagnóstico no sea claro (antes no había una comunicación reglamentada para hacerlo).

Además, de hacer una revisión del sistema, la comunidad ampliará las franjas de edad para realizar dichas pruebas. La Junta ha informado, que a partir de 2027, el programa de cribado de cáncer de mama incluirá a todas las mujeres andaluzas con edades comprendidas entre los 45 y los 75 años.

Actualmente, dicho programa va dirigido a las mujeres de entre 49 y 71 años. En el año 2026 el objetivo es llegar a los 48-47 y en el 2027 alcanzar los 45.

A esta medida también se suma la Comunidad de Madrid (en la actualidad su población diana se sitúa entre los 50 y 69 años).

La región ha anunciado este mismo lunes 6 de octubre que ampliará su cribado a mujeres de entre 45 y 74 años antes de que llegue 2028.

Como ya ha adelantado este diario, la incorporación de nuevos grupos de edad también se hará de manera escalonada. En 2026 se sumarán las mujeres de 45, 70 y 71 años; en 2027 las de 46, 72 y 73; y en 2028 las de 47, 48 y 74 años. Con ello, se ampliará de manera definitiva la cobertura hasta los 30 años de cohorte.

Por otro lado, como apunta la SEOM, en mujeres con criterios de alto riesgo personal o familiar: los cribados están individualizados por comunidades autónomas.

Andalucía

Andalucía (junto a Madrid) ha sido la comunidad más reciente en anunciar esa ampliación de franjas de edad en los cribados de cáncer de mama después de la polémica en la que ha estado envuelta. Como ya adelantó este periódico, 2.000 mujeres andaluzas recibieron un diagnóstico tardío de un cribado de cáncer de pecho, cuyo diagnóstico fue no concluyente.

A pesar de que la región ya ha aplicado cambios en los programas de cribado, el Ministerio de Sanidad ha decidido tomar cartas sobre el asunto.

La ministra ha solicitado, a través de una carta, a la consejera de Sanidad de Andalucía que les remita todos los informes elaborados que permitan tener constancia de la magnitud del problema y evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar el problema.

Además, el grupo de trabajo de García ha pedido recibir más información (de tasa de mortalidad, resultados de las pruebas, tasa de incidencia,etc) para poder evaluar el desarrollo del programa de cribado de cáncer de mama, correspondiente a los últimos cinco años.

"Todo esto siempre que sea posible, con el fin de disponer de una perspectiva histórica que permita analizar la evolución del programa", ha recalcado García en la carta.

Y esto no acaba aquí. La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación tras las denuncias presentadas por la asociación 'El Defensor del Paciente'.