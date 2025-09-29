Europa no levanta cabeza: China desarrolló diez fármacos más que el Viejo Continente en 2024

Europa volvió a perder frente a China en el desarrollo de nuevos medicamentos. A cierre de 2024, el Viejo Continente había desarrollado 18 nuevas terapias. China puso en el mercado 28 fármacos. Es decir, diez más.

Así se extrae del informe La industria farmacéutica en cifras, correspondiente a 2024, publicado por la patronal europea del sector, Efpia.

China ha pisado el acelerador y ha superado incluso a Estados Unidos. El país que preside Trump había dominado el desarrollo de nuevos medicamentos en los últimos años. Pero en 2024 se ha quedado por detrás de la industria china, con 25 nuevas moléculas.

"Europa se enfrenta ahora a una creciente competencia de las economías emergentes: el rápido crecimiento del mercado y los entornos de investigación en países como China están contribuyendo al traslado de las actividades económicas y de investigación", detalla el análisis.

"Europa ha sido años atrás un centro neurálgico de la ciencia y la innovación, pero ya no es así. Tras haber perdido el primer puesto como región innovadora biofarmacéutica del mundo en el año 2000, la Unión Europea es ahora la tercera región generadora de nuevas moléculas", señala, por su parte, Farmaindustria.

Incremento de la inversión

El informe de Efpia alerta, además, del fuerte músculo inversor de China. En el periodo 2020-2024, las compañías con sede en el país que preside Xi Jinping elevaron sus inversiones en I+D un 16,4%.

Mientras, las empresas europeas sólo incrementaron esta partida un 8,3%, dejando a Estados Unidos en tercer lugar, con una subida del 3%.

De acuerdo con las cifras del análisis, el sector del medicamento innovador invierte más de 52.000 millones de euros para la I+D de nuevas terapias. Sin embargo, su crecimiento no es suficiente para superar a China.

"La industria farmacéutica es un pilar estratégico para Europa y necesita un marco comercial estable que impulse la inversión y el desarrollo de nuevos tratamientos", subraya la directora del Departamento Internacional de Farmaindustria, Icíar Sanz de Madrid.

Inestabilidad

Sin embargo, la situación geopolítica complica el impulso de la industria. "La inestabilidad derivada por la guerra arancelaria y las presiones económicas de la Administración Trump impactan en un contexto internacional muy tenso para la industria farmacéutica", continúa Sanz de Madrid.

En términos económicos, los aranceles son un desincentivo para las inversiones en este sector. Efpia estima que el posible coste de los aranceles del 15% sobre las exportaciones farmacéuticas a EEUU para las compañías farmacéuticas en Europa asciende a unos 18.000 millones de euros.

"Un dato preocupante para un sector que no puede repercutir sus costes en aumentos de precios finales", alerta la directora del Departamento Internacional de Farmaindustria.

Asimismo, cada vez más compañías farmacéuticas han anunciado planes para construir nuevas plantas de producción en EEUU, para protegerse de los eventuales aranceles.

Esta oleada de inversiones implica un riesgo directo: medicamentos que hoy se fabrican en Europa podrían, en pocos años, producirse íntegramente en suelo norteamericano.

Esto, a su vez, "debilitaría nuestra base industrial, el empleo cualificado y el valor añadido que genera la industria en la Unión Europea", advierte Farmaindustria.