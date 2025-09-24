Los sindicatos sanitarios exigen una negociación independiente al Estatuto Marco para abordar jubilación y retribuciones

Los sindicatos sanitarios juegan sus últimas cartas antes del Foro Marco. Los representantes del Ámbito de Negociación no van a renunciar a sus peticiones y piden, de nuevo, a Sanidad negociar de manera independiente al Estatuto Marco las retribuciones de la nueva clasificación del personal estatutario y la jubilación tanto parcial como anticipada.

Como han reiterado en numerosas ocasiones, dichas demandas "son irrenunciables" para cerrar una negociación final sobre el nuevo Estatuto Marco.

"Hemos requerido a los responsables del Ministerio abordar, de manera monográfica y dentro del ámbito de Negociación, la clasificación profesional con adecuación retributiva y la posibilidad de acceso voluntario a la jubilación, tanto parcial como anticipada", precisa Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse).

De hecho, en la reunión que han mantenido este martes con el Ministerio de Sanidad, han reiterado su voluntad de seguir negociando todos los aspectos que aún quedan pendientes.

Para dar un paso más en la negociación, el Ministerio ha convocado el Foro Marco Social. Y la cita ya tiene fecha definitiva: será el próximo jueves 2 de octubre. En este encuentro estarán presentes todos los agentes implicados (comunidades autónomas, sindicatos y el propio Ministerio).

En dicha cita, los sindicatos trasladarán a los responsables de las comunidades autónomas su actual posicionamiento con respecto a todas las peticiones que no están recogidas en la nueva norma, además de la negociación de las retribuciones de la clasificación profesional y las jubilaciones.

Asimismo, según los sindicatos, otras cuestiones que deberían estar reguladas en el nuevo texto son: la generalización de la jornada laboral de 35 horas y el solape de jornada, así como la mejora de la organización de la jornada de trabajo de todo el personal del SNS.

Nueva versión

"Entendemos que estas demandas no pueden dejar de estar incluidas en el Estatuto Marco", reclama Villaseñor.

Después de revisar la nueva versión del borrador, en la que las autonomías han introducido cambios, los sindicatos sanitarios han mostrado su descontento. Al igual que ya lo hicieron el pasado lunes los médicos.

Así, las modificaciones introducidas "han supuesto un retroceso en cuestiones y avances importantes sobre los que ya se había llegado a un consenso dentro del Ámbito de Negociación", determina la presidenta de Satse.

Por su parte, los sindicatos están dispuestos a seguir dialogando para defender los derechos laborales de los trabajadores sanitarios. No obstante, como ya han reiterado al departamento, seguirán movilizándose después de que Sanidad ignore sus peticiones.

Movilizaciones

Como ya adelantó este periódico, los sindicatos sanitarios han convocado varias concentraciones. El pasado 16 de septiembre se inició esa fase de movilizaciones que se extenderá con una "movilización central" el 1 de octubre y jornada de paros parciales sin fechar.

Además, los sindicatos ya han abierto la puerta a una huelga general que anunciarán "en su debido momento".

"Nuestro objetivo es lograr un nuevo Estatuto Marco que realmente actualice y mejore una norma cuyo único foco debe estar puesto en los profesionales, los pacientes y la mejora de la sanidad pública", termina Villaseñor.

Ante esto, Sanidad tiene varios frentes abiertos. Uno de los más cercanos es la próxima huelga nacional de médicos que hay convocada para el próximo 3 de octubre (aparte del Foro Marco).

Después de realizar un primer paro el pasado 13 de junio, los galenos volverán a salir a las calles. Estos, como ya han repetido en numerosas ocasiones, rechazan el nuevo borrador en el que trabaja el departamento y exigen un Estatuto Marco propio.

Esta huelga, liderada por CESM y el SMA, está respaldada por el Foro de la Profesión Médica. Y cuenta con el apoyo del resto de sindicatos profesionales del territorio nacional como el de Madrid y Cataluña. Un movimiento decisivo que no hicieron en la anterior convocatoria.