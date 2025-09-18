Los aranceles de Trump a los medicamentos dan nuevos frutos: GSK y Lilly invertirán 29.532 millones en EEUU

Los planes de Donald Trump siguen dando sus frutos. La imposición de aranceles a los medicamentos innovadores está atrayendo nuevas inversiones de la industria farmacéutica a Estados Unidos. Las últimas han sido las de Lilly y GSK, que regarán con 35.000 millones de dólares el país (29.532 millones de euros).

En apenas 24 horas, ambas compañías han anunciado planes en el país que preside Trump. En el caso de Lilly, prevé construir una planta de producción en Virginia para la que destinará 5.000 millones de dólares (4.219 millones de euros).

Estas instalaciones serán las primeras que el laboratorio destina a la fabricación de ingredientes activos y productos farmacéuticos para bioconjugados y anticuerpos monoclonales de Lilly.

Se espera que la planta de fabricación se complete dentro de los próximos cinco años y que genere más de 650 nuevos empleos.

Según ha aclarado Lilly, esta nueva inversión forma parte de los planes de expansión de la compañía en Estados Unidos. De hecho, desde 2020, Lilly ha invertido 50.000 millones de dólares en el país (42.195 millones de euros).

GSK ha sido la última farmacéutica en sumarse a la ola de inversiones en Estados Unidos. La británica ha anunciado este miércoles planes para invertir 30.000 millones de dólares (25.313 millones de euros) durante los próximos cinco años.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, hay una partida específica de 1.200 millones de dólares destinada a instalaciones de fabricación avanzadas, inteligencia artificial y tecnologías digitales avanzadas.

El objetivo es construir nuevas fábricas y laboratorios biofarmacéuticos de última generación en Estados Unidos.

La cifra total incluye inversiones en toda la cadena de suministro que GSK tiene en el país, así como para I+D, con el objetivo de impulsar su actividad en el descubrimiento y desarrollo de fármacos y la actividad de ensayos clínicos.

"Se espera que Estados Unidos ocupe el primer lugar a nivel mundial en cuanto a número de estudios y participantes de ensayos clínicos realizados por GSK durante los próximos cinco años", ha señalado la compañía en el comunicado.

Antes de Lilly y GSK, otras grandes compañías del sector han 'obedecido' a Trump y han anunciado inversiones en Estados Unidos. Es el caso de Novartis, Johnson & Johnson, Roche, AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Takeda o Gilead.

Aranceles

Finalmente, los medicamentos fabricados en Europa también estarán sometidos a los aranceles pactados entre la Comisión Europea y Estados Unidos del 15%.

Y esto va a tener un importante impacto en los costes de la industria farmacéutica, sobre todo la innovadora.

Los cálculos elaborados por la industria farmacéutica europea apuntan a que el impacto de los aranceles será de unos 18.000 millones de euros al año.

Se trata de unas estimaciones de Efpia, la patronal europea del medicamento innovador. Su dimensión puede parecer elevada, pero no hay que olvidar que la UE exporta a Estados Unidos unos 120.000 millones de euros en medicamentos al año.