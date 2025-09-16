Sanidad convoca una nueva reunión con los sindicatos sanitarios para seguir negociando el Estatuto Marco

Sanidad cambia de opinión. El ministerio está abierto a llegar a un acuerdo, por lo que ha decidido convocar una nueva reunión con los sindicatos sanitarios de la Mesa de Negociación, previa a la celebración del Foro Marco (reunirá al Ministerio, comunidades autónomas y organizaciones sindicales).

Su objetivo es compartir con las organizaciones sanitarias del Ámbito de Negociación todas las observaciones planteadas por las comunidades autónomas al texto del nuevo Estatuto Marco (Sanidad trasladó a las autonomías el borrador elaborado conjuntamente con los sindicatos, pese a que estos denuncian que todas sus peticiones no están recogidas).

Además, el Ministerio espera preparar junto a los sindicatos la próxima cita del Foro Marco del Diálogo Social, prevista para la primera quincena de octubre. Así lo ha hecho saber el Ministerio en un comunicado, este mismo martes.

El departamento que dirige Mónica García, subraya que el proceso de reforma del nuevo Estatuto Marco continúa su curso y, aún, no se encuentra ni cerrado ni bloqueado.

Así, indican que la negociación está en una fase decisiva de integración de las posiciones de los tres actores institucionales directamente implicados (sindicatos, comunidades autónomas y administración general del Estado), por lo que ven conveniente que todas las partes tengan voz en el acuerdo.

Foro Marco

Como ya ha adelantado este periódico, la celebración del Foro Marco será en octubre. Y para ello, Sanidad ve fundamental la participación de todos los actores implicados.

Las condiciones laborales como las retribuciones o la organización de turnos, jornadas o guardias son competencia de cada comunidad autónoma. Por ello, avanzar al margen de su participación activa en esta fase supondría elaborar una norma inviable desde el punto de vista jurídico y político.

De esta manera, Sanidad insiste en que no se trata de cerrar una negociación, sino de ampliarla y fortalecerla, incorporando las visiones de todos los agentes responsables.

Considera que esta reunión será determinante para seguir construyendo el consenso necesario en torno a una norma estructural para el sistema sanitario.

No obstante, "reitera su compromiso de mantener un cauce de diálogo específico con los sindicatos del Ámbito para seguir trabajando en aquellos aspectos del texto que requieran desarrollo posterior, siempre dentro de los márgenes competenciales y del calendario institucional previsto", ha expresado la cartera de Mónica García.

¿Qué ocurrirá tras el Foro Marco? Pues tras esta fase, el texto y su memoria se elevarán a Consejo de Ministros para someterse a información pública.

Después se solicitarán los informes preceptivos de otros ministerios y órganos informantes (Hacienda, Seguridad Social, Función Pública, entre otros) y finalmente se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

En todas estas fases, el proyecto puede seguir recibiendo aportaciones, enmiendas y propuestas de mejora.

Informes

Respecto a los informes jurídicos que acompañan al texto, Sanidad ha aclarado que estos no son una excusa para finalizar la negociación, sino una herramienta técnica indispensable para asegurar la viabilidad normativa de la propuesta.

Los documentos, como ya adelantó este medio, han sido elaborados durante la pasada primavera y permiten identificar con claridad cuáles son los límites legales y competenciales que deben respetarse para evitar eventuales conflictos de competencias con las comunidades autónomas y con el resto de ministerios (Seguridad Social, Hacienda).

Por último, el grupo de trabajo de Mónica García advierte de que ralentizar de forma innecesaria el proceso supondría, en la práctica, bloquear la aprobación del nuevo Estatuto y prorrogar una legislación que requiere una actualización urgente "para responder a los desafíos actuales del sistema sanitario", aclara el Ministerio.