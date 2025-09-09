Las jubilaciones de médicos se disparan y suben un 253% en los últimos 15 años

La sanidad española lo viene avisando desde hace tiempo: hay un gran déficit de médicos en el sistema de salud. Y una de las causas de esta escasez de profesionales es el masivo incremento de jubilaciones, ante el envejecimiento de gran parte de la plantilla (mayores de 65 años).

En los últimos 15 años, el número de médicos jubilados se ha disparado. En concreto, desde 2009 el número se ha incrementado un 254%, pasando de 16.889 a las 59.804 que anota 2024, según los datos del último informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz (Simeg) sobre el récord de plazas MIR.

En la misma línea, ha crecido el número de médicos mayores de 65. En 2009, sólo había 8.295 galenos de esta edad, en cambio, 2024 cierra con 39.390 profesionales de esta edad.

Como se indica en el informe, las jubilaciones también afectan a los tutores del MIR. Por eso, el sindicato alerta de que hay que tener prevista su reposición e incrementar el número de plazas antes de las próximas tomas de posesión de los MIR.

"Los tutores son fundamentales y hacen un trabajo extraordinario. Sería necesario implementar medidas de reconocimiento e incentivación de todo tipo, incluidas las económicas", precisa el informe.

Activos

La edad de los médicos activos también ha variado con la evolución de los años, pasando de 202.118 (en 2009) a 250.754 (2014). Más de la mitad de ese crecimiento, se corresponde con los menores de 35 años (que ha aumentado su número): se pasa de los 40.013 que había en 2009 a los 67.222 que anota 2024.

De estos, 34.000 son facultativos procedentes del MIR, que aún se encuentran en la etapa de formación y serán especialistas en los próximos años.

Por otro lado, los médicos activos mayores de 55 años no han hecho nada más que crecer hasta el año 2020, pasando de 44.862 en 2009 a 80.720 en el año 2020.

No obstante, el informe aclara que poco a poco el número de médicos mayores se irá reduciendo levemente, porque ya estarán jubilados.

El año pasado se registraron 78.907 y en los años siguientes continuará ese descenso, "aunque aún quedan muchas jubilaciones. Y aunque cada año terminan más MIR (gracias a que se ha aumentado la oferta de plazas), no todos ejercerán en nuestro país", aclara el documento.

Cabe recordar que alrededor 2.200 residentes proceden de universidades extranjeras y puede que cuando acaben su formación se marchen a su lugar de origen. A esto hay que sumarle, todos aquellos facultativos que se marchan fuera en busca de estabilidad y mejores condiciones laborales y retributivas.

Soluciones

Desde el sindicato médico proponen diversas alternativas para retener al talento. Entre ellas, evitar los contratos temporales, convocar OPES (oferta público de empleo) en junio, con todas las vacantes disponibles, para resolverlas en seis meses.

Por eso, reclama una respuesta rápida por parte del Ministerio y que ofrezca soluciones a corto plazo que disminuyan ese déficit. Además, insisten en que esa ampliación de oferta de plazas debería haberse puesto en marcha mucho antes, ya que la formación de un médico requiere de un largo periodo (de entre cuatro y seis años).

Y aunque el Ministerio de Sanidad ha aportado medidas (incremento del número de facultades de Medicina, ampliación de ofertas para plazas MIR), esto puede causar complicaciones de cara a los próximos años. Esta es una de las cuestiones que pretende recoger el nuevo Estatuto Marco. Sin embargo, este propone que haya ofertas públicas de empleo (OPE) cada dos años por ley.

Como ya adelantó este periódico, esta situación puede conducir a un superávit de médicos dentro de cinco años, lo que se traduce en que la tasa de egresados será superior a la de las jubilaciones de médicos. Esto provocará que haya más profesionales sanitarios que puestos de trabajo en el mercado.

"Y de nuevo nos encontraremos con miles de médicos parados que tendrán contratos temporales de unos meses en verano, por horas, por días, semanales o por meses", destaca el informe.

Una idea en la que también coinciden algunos consejeros de Sanidad como el de Castilla-La Mancha. Jesús Fernández Sanz denuncia que un MIR sólo de médicos de Familia no es la solución al problema. De hecho, si seguimos en la dirección actual, va a haber médicos, internistas y cirujanos que acabarán en el paro en un futuro.