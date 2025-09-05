Las CCAA disparan su gasto en atención a la dependencia un 13,8% mientras que el Estado sólo lo eleva un 5,6%

Las comunidades autónomas asumen el gran peso de la financiación para la atención de la dependencia. De hecho, en 2024 (últimos datos disponibles) han disparado su gasto un 13,8% más que el año anterior. En cambio, la aportación estatal sólo elevó esa financiación un 5,6%.

En total, la inversión pública para la dependencia fue de 12.843 millones de euros en 2024. De esos, las comunidades financiaron la mayor parte: 9.365 millones de euros. Frente a los 3.477 millones que destinó el Gobierno.

Aunque ambos elevaron su presupuesto, proporcionalmente las regiones aportaron mucho más presupuesto, destinando de media un 72,9% frente al 27,1% del Estado.

Estos son los datos que se extraen del último informe publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Cabe recordar que el derecho a la autonomía personal y la atención a la dependencia en España se consolidó con la aprobación de la Ley 39/2006. Esta estableció un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas. Aunque no se fija un porcentaje (que tiene que aportar cada una), el Estado se comprometió a destinar un 50% de los fondos.

Sin embargo, la Administración General del Estado (AGE) nunca ha cumplido, ya que el porcentaje de financiación siempre ha sido significativamente menor.

Igualmente, cabe recordar que tras la irrupción de la Covid, el Estado reforzó su financiación. Y el peso de las regiones cayó un 13% entre esos años, por el aumento de gasto por parte del Estado. No obstante, en 2024 vuelve a incrementarse la financiación de las comunidades, rompiendo la tendencia cuatro años después.

Por otro lado, según indica el informe, el Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia en 2024 debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación caritativo, el Ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones.

Sin embargo, "este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del Sistema", precisa la asociación en el informe.

Por regiones

Por comunidades, la financiación varía y esto puede provocar una desigualdad entre zonas.

La Rioja (61,4%), Castilla y León (63,2%), Andalucía y Galicia (65,1%) son las autonomías que menos porcentajes aportaron en dependencia en 2024. En el lado contrario, están País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%) proporcionalmente con lo que aportó el estado.

Las regiones que más invierten por persona dependiente son: País Vasco (2.845 €), Extremadura (2.779 €) y Navarra (2.474 €).

Mientras a la cola se encuentran Galicia (1.317 €), Canarias (1.339 €) y Murcia (1.667 €).

Porcentaje de financiación por comunidades autónomas. Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

¿Y de cuánto es el gasto anual por persona? En total, es de 8.592 euros por persona beneficiaria. De esa cantidad, el Estado aportó 2.327 euros. Y las regiones, los 6.267 euros restantes.

La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue País Vasco, con un total de 13.554 euros anual. Esta cantidad, según especifica el informe, duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con: 7.173 euros anuales.

Según las previsiones del informe, alrededor de nueve comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para la financiación de la dependencia.

Todo esto ocurrirá por el cambio en los criterios de reparto y la estructura de los fondos estatales para 2025.

La estructura para la distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2025 tiene cuatro fondos diferenciados: estructura, gestión, el de cumplimiento de objetivos y el de calidad de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que provocará que algunas regiones reciban menos recursos respecto al año anterior.