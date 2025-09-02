Los sindicatos no irán a la reunión con Sanidad este jueves al no existir pacto previo con las CCAA sobre el Estatuto Marco

El Estatuto Marco aún sigue en el aire. Finalmente, los sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación no acudirán a la reunión de este jueves con Sanidad hasta que el departamento no pacte una propuesta final del estatuto con las comunidades autónomas.

Tal y como ha adelantado este periódico, la cartera de Mónica García tenía prevista una nueva reunión con los sindicatos para llegar a un acuerdo. Sanidad espera tener lista la normativa para llevarla al Consejo de Ministros en otoño. Y su intención es mandarla al Congreso antes de que acabe el año.

Sin embargo, los sindicatos han dado un ultimátum a la ministra y no acudirán a la reunión que tenían agendada para este jueves 4 de septiembre.

Así han solicitado "al Ministerio que les remita su propuesta final del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco una vez haya celebrado la reunión que tiene prevista en los próximos días con las autonomías", han informado en un comunicado.

Una vez esté listo este nuevo borrador esperan tener un tiempo para analizar el documento. Y después, realizarán las alegaciones pertinentes para continuar y ultimar la negociación a partir del día 16 de septiembre.

Tal y como habían acordado ambas partes en la última reunión celebrada el pasado 29 de julio.

"Consideramos inadecuado mantener la reunión del día 4 de septiembre dado que requerimos poder contar previamente con una nueva versión del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que incluya las alegaciones realizadas por las comunidades autónomas y no al revés, a fin de que podamos fijar nuestra posición final", precisan.

Seguir el calendario

Las organizaciones sindicales precisan que el calendario pactado el pasado 29 de julio fue mantener hasta un total de cinco reuniones a lo largo de la segunda quincena de septiembre con el objeto de abordar las cuestiones que habían solicitado (jubilación voluntaria, reclasificación del modelo profesional...).

Para ello, según añaden, "sería adecuado que Sanidad les trasladara un nuevo texto con otras propuestas sobre estas materias fundamentales, ya que el último remitido acerca de estas cuestiones fue rechazado por todas las organizaciones sindicales".

Los sindicatos lamentan el nuevo cambio de criterio del Ministerio respecto al calendario previamente pactado y sostienen que se trata de una falta de consideración al trabajo interno y de coordinación que realizan las organizaciones sindicales.

"En modo alguno no es de nuestro interés alargar la negociación de manera innecesaria, sino concluirla de la mejor manera, agotando todas las posibilidades para alcanzar finalmente un acuerdo que satisfaga las expectativas e intereses del conjunto del personal estatutario del SNS", terminan.