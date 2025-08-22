La industria farmacéutica de la UE prevé perder 18.000M por los aranceles, que generarán unos costes “insostenibles”

Finalmente, los medicamentos fabricados en Europa también quedarán sometidos a los aranceles pactados entre la Comisión Europea y Estados Unidos. Estarán sometidos a una tasa del 15%, igual que el resto de productos que se comercialicen en el mercado estadounidense. Y esto va a tener un importante impacto en los costes de la industria farmacéutica, sobre todo la innovadora.

Los cálculos elaborados por la industria farmacéutica europea apuntan a que el impacto de los aranceles será, en el corto plazo, de unos 18.000 millones de euros al año.

Se trata de unas estimaciones de Efpia, la patronal europea del medicamento innovador. Su dimensión puede parecer elevada, pero no hay que olvidar que la UE exporta a Estados Unidos unos 120.000 millones de euros en medicamentos al año. Suponen el principal intercambio comercial entre ambos territorios.

De hecho, las exportaciones de medicamentos triplican las de automóviles, un sector que, por cierto, ha salido ganando con los nuevos aranceles generales del 15% (a día de hoy, está sometido a una tasa del 27,5%).

El problema adicional para la industria farmacéutica europea es que, en el corto plazo, las propias compañías tendrán que costear ellas mismas el impacto de los aranceles, dado que no van a poder trasladar el impacto de las tasas a los precios de sus medicamentos.

¿Por qué? En términos generales, los precios de los medicamentos están pactados con los servicios sanitarios públicos o con las aseguradoras a largo plazo. Por ello, cualquier subida de coste, como la que implican los aranceles, tiene que ser asumida por las propias compañías.

Hay preocupación en Efpia, que tilda de "insostenibles" los aranceles. Consideran que la tasa "rompe un compromiso de 30 años entre los gobiernos para proteger a los pacientes mediante la eliminación de los aranceles sobre medicamentos innovadores y sus componentes", indican desde la patronal.

"La Efpia y sus miembros coinciden en la opinión de que la imposición de aranceles a los medicamentos perjudicará la atención al paciente y a la industria a ambos lados del Atlántico", añaden. "Estos aranceles tienen el potencial de generar escasez, afectar el acceso de los pacientes y obstaculizar la I+D global". Por ello, piden abordar la situación con la Comisión Europea y los estados miembro.

En cualquier caso, hay una parte del sector farmacéutico que no queda tan perjudicado: el de los medicamentos genéricos. Aunque el valor de sus exportaciones es sustancialmente menor, el acuerdo entre Bruselas y Washington les incluye como una de las excepciones: no se les aplicarán aranceles.

En cualquier caso, sigue habiendo un interrogante sobre este arancel del 15%, y es cuándo se comenzará a aplicar. Estados Unidos está desarrollando una investigación sobre el sector farmacéutico (y sobre el de los chips y los semiconductores). Una vez se cierre, todo parece indicar que se aplicará el citado arancel.

¿Hay perjuicio para España en este escenario? Obviamente. Nuestro país exporta medicamentos a Estados Unidos, pero su impacto directo es menor que en otros países de la UE.

Concretamente, España suma unos 1.145 millones de euros en exportaciones de medicamentos a Estados Unidos, un territorio que representa un 6,2% del total de exportaciones de la industria farmacéutica patria.

En cualquier caso, los aranceles tendrán un efecto indirecto, dado que los costes que generan pueden afectar a las inversiones en I+D (sobre todo en el ámbito clínico) que se hacen en España.

Cabe recordar, en cualquier caso, que buena parte de la industria farmacéutica se estaba ya preparando para la aplicación de las tasas impuestas por Donald Trump.

Algunas de las principales multinacionales (con producción en Europa) ya venían anunciando inversiones por valor de cientos de miles de millones de euros en Estados Unidos para, precisamente, elevar su capacidad de producción en Estados Unidos. Y que sus productos no queden sancionados por los aranceles de la Casa Blanca ya pactados con Bruselas.