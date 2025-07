Las enfermeras de Baleares y las dos Castillas son las que más traslados piden entre comunidades autónomas

El éxodo de enfermeras hacia otras comunidades autónomas parece una situación inevitable. Y esto es una de las causas que provoca que haya significativas diferencias entre regiones. Además, puede agravarse en verano debido a la sobrecarga laboral y a la falta de sustituciones disponibles que las impulsan a buscar mejores oportunidades en otros puntos de España.

De hecho, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las más afectadas por esta problemática, ya que casi el 4% de ellas piden la baja por traslado. Además, en los últimos meses algunos colegios de Andalucía y Murcia han manifestado su preocupación ante esta fuga.

Proporcionalmente, las enfermeras del archipiélago balear son las que más abandonan su comunidad. En 2023 (últimos datos disponibles) un total de 264 (un 3,6% de ellas) pidieron la baja por traslado, según los datos del informe de Emigración y Movilidad de enfermeras españolas de 2024 elaborado por el Consejo de Enfermería. Hay que tener en cuenta que es una región que cuenta con sólo 7.346 de estas profesionales sanitarias.

Le sigue Castilla y León, donde en el mismo ejercicio hasta 614 pidieron el traslado, es decir, un 3,5% de ellas. En total, contaba con 17.572. Tras ella, se sitúa Castilla-La Mancha, con 436 traslados. Es decir, esto supone un 3,3% de las enfermeras de la comunidad (13.250 ese año).

Se suman Extremadura con 213 traslados (con 7.453 enfermeras) y Cantabria con 111 (con sólo 3.913 enfermeras). Un 2,85% y 2,83%, respectivamente.

Razones

La temporalidad de los contratos (a veces son de dos a tres meses), los bajos salarios, la inestabilidad laboral y el alto nivel de vida son algunas de las razones que las impulsan a pedir la baja por traslado.

"Antes esta marcha estaba más equilibrada porque venían profesionales de otras comunidades autónomas, pero ahora no entra casi nadie. El coste de la vida es mucho más alto y el precio de la vivienda ya no es que sea alto: es inasequible. No hay oferta de vivienda digna y los precios se encuentran más altos que nunca", denuncia Jorge Tera, secretario general del Sindicato de Enfermería de Baleares (SATSE).

Como indica Tera, todo esto está provocando que haya una escasez cada vez más agravada de estas profesionales y que no se cubran puestos ni en la privada ni la pública.

Además, "otro de los motivos es que muchas buscan un mejor reconocimiento y desarrollo profesional en otros puntos del país. En muchas comunidades autónomas, no tienen reconocidas por igual todas las especialidades de enfermería. Entonces, estas se trasladan hacia la región que mejor gestione esto", aclara Paloma Repila, portavoz de SATSE al Observatorio de la Sanidad.

Otras comunidades

Como ya contó este periódico, hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, según los últimos datos de junio de 2025 recogidos por el CGE.

Llama la atención el caso de Navarra, ya que es la única comunidad autónoma cuya ratio de enfermeras está por encima (8,84 por cada 1.000 habitantes) de la media europea (8,19). Sin embargo, Andalucía (5,51) Comunidad Valenciana (5,54) y Cataluña (5,7) son las regiones que peor paradas salen.

Como ya se ha adelantado, la situación por traslado puede agravarse en verano. Desde el Ilustre Colegio de Enfermería de Sevilla (ICOES), denuncian que la administración no ha organizado con antelación su trabajo para gestionar las sustituciones de vacaciones. Empezaron a llamar en junio.

"Las bolsas no estaban actualizadas y presentaban muchas irregularidades. Tardaron tanto en incorporar a nuevos profesionales para las sustituciones, que muchos de ellos ya habían aceptado el contrato en otras comunidades y provincias andaluzas", aclara Víctor Bohórquez, presidente del ICOES.

Ante esta fuga de profesionales, algunas comunidades están ejecutando planes de fidelización para retener el talento. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha ofrecen contratos más estables, según indica la portavoz de SATSE.

Aragón, "aparte de contratos estables, está intentando ofrecer una flexibilidad laboral por la dispersión de su área geográfica y también ayudas para el acceso a la vivienda".

En conclusión, otras medidas que están empezando a poner en marcha en general es la de la creación de bolsas de empleo por especialidades (recordemos que no en todas las regiones hay una igualdad); ampliar más plazas para cada especialización; y ofrecer contratos de larga duración a los residentes para que cuando terminen su formación se queden en la región, termina Repila.