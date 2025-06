Javier Ponce, director de la 'Sepi digital': "Le hemos echado el ojo a varias empresas del sector sanitario"

La Administración Pública cuenta con varias herramientas o sociedades para poder mover inversiones en sectores que considera capitales. Este es el caso de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), que es también conocida popularmente como la Sepi digital y que tiene a su disposición miles de millones para apoyar empresas españolas... y también sanitarias.

Javier Ponce, director general de SETT, se ha pasado por Oído Clínico, el podcast sobre sanidad de EL ESPAÑOL, Invertia y el Observatorio de la Sanidad. Allí, Ponce ha abordado la actualidad de este ente y en qué sectores está poniendo el foco de sus inversiones, siempre a la caza y captura de tecnologías "disruptivas" y de empresas en proceso de consolidación.

"Le hemos echado el ojo y hemos invertido en empresas del ámbito de la sanidad", ha explicado Ponce, que ha añadido que, en el sector sanitario, hay muchas empresas que están impulsando capacidades digitales.

"Es un sector que se presta muchísimo a la inteligencia artificial" en labores como la gestión del dato (especialmente protegido en el ámbito sanitario) o el diagnóstico. Cuestiones que interesan por su capacidad disruptiva.

Pero también está poniendo el foco en desarrollos más tecnológicos. Por ejemplo, ha indicado que la SETT quiere entrar en una empresa que está en plena ampliación de capital y que busca "llevar el telediagnóstico al ámbito domiciliario":

Sin embargo, Ponce aclara que "el ámbito de la producción de insumos no está incluida" no puede estar entre sus intereses por cuestiones normativas. Es decir, que la producción de medicamentos, por muy innovadores que sean, no puede formar parte de las inversiones de la Sepi digital.

Con todo, recuerda, que siempre debe haber "inversores privados" que acompañen este tipo de inversiones públicas. Es decir, la SETT no puede ir por su cuenta.

Así mismo, ha indicado que la Sepi digital ya está analizando "entrar en empresas del sector de la defensa" y explica por qué no está entre sus planes invertir en compañías como Telefónica. Todo esto, y mucho más, en el correspondiente capítulo de Oído Clínico.