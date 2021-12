Ómicron crece más de lo que refleja Sanidad: 100.000 casos en un día sin contar con los positivos de test de farmacia

La variante ómicron ha disparado los contagios en nuestro país hasta tal punto que se ha marcado récord en la incidencia acumulada desde el inicio de la pandemia. Este martes se han alcanzado los 1.360 casos por 100.000 habitantes tras sumar casi 100.000 nuevas infecciones. Pero no es una cifra real. Hay más contagios que los que recoge la estadística oficial. ¿La razón? Las comunidades autónomas están dejando fuera los positivos detectados con test de autodiagnóstico.

La explicación a esta afirmación es la que sigue. Según recoge la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19, los casos positivos detectados mediante test de autodiagnóstico deben confirmarse mediante PCR o test de antígenos en Atención Primaria. Y aquí llega el primer problema: se deja a la voluntariedad del ciudadano notificar el resultado positivo a los sistemas de salud, tal y como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia.

La siguiente razón por la que la cifra del Ministerio de Sanidad no se ajusta a la realidad actual de la pandemia es que, aunque el ciudadano notifique el positivo de un test de venta en farmacias, los sistemas de salud tienen que citarle para confirmar la infección mediante PCR o test de antígenos. Es decir, pueden pasar unos días hasta que eso ocurra, más teniendo en cuenta el actual estado de colapso de los sistemas de atención primaria.

Madrid, Cataluña, Navarra y Galicia

Y luego están los casos de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra y Galicia. En el caso de la primera, fue la semana pasada cuando cambió el protocolo de actuación ante un caso positivo detectado mediante un test de autodiagnóstico.

Desde entonces, la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso considera el resultado positivo de este tipo de pruebas como "verdadero", por lo que solo en algunos casos (cuando así lo decide el médico) se confirma mediante PCR o test de antígenos.

Sin embargo, estos casos -considerados verdaderos para Madrid- no se computan en la estadística nacional, aunque sí lo hacen en la regional. Lo ha explicado este martes Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Los positivos de autotest que son comunicados se contabilizan en la Comunidad de Madrid, pero no se integran como casos a nivel nacional porque todavía no existe un acuerdo sobre qué criterios tienen que cumplir esos resultados positivos para que todas las comunidades autónomas los notifiquen de la misma manera. Lo contabilizamos, pero no lo integramos a nivel nacional", ha dicho.

Una sanitario realiza una prueba PCR a un paciente.

Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este periódico indican que Madrid debería de computar también estos resultados positivos en la estadística nacional, ya que la propia comunidad los considera como verdaderos.

A 27 de diciembre, el informe diario de la Comunidad de Madrid registra 1.070.760 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la estadística que publica el Ministerio de Sanidad recoge 1.052.947 contagios acumulados en esta región. Es decir, 17.813 contagios menos.

Cataluña, Navarra y Galicia se han sumado este martes a la medida de Madrid y, a partir de ahora, también considerarán como "verdaderos" los casos diagnósticados mediante pruebas de farmacias. El objetivo es disminuir la presión sobre la Atención Primaria.

A partir de ahora, serán los propios ciudadanos los que notificarán el resultado al sistema de salud catalán y está por ver si estas comunidades integrarán estos datos en la estadística nacional o se encuentran con el mismo problema que ha especificado Madrid.

Notificar contagios desde las farmacias

Desde el pasado 20 de julio, las farmacias pueden dispensar test de autodiagnóstico de la Covid-19 sin necesidad de receta. Una medida que se tomó con el objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica, según las palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Pero los farmacéuticos avisaron de un problema: Sanidad dejaba en manos del ciudadano comunicar el resultado positivo de estos test.

Un problema para el que el Consejo General de Farmacéuticos ofreció una solución que pasaba por crear un sistema desde el que las farmacias pudieran registrar los contagios detectados mediante estas pruebas de autodiagnóstico.

Algo que no se ha producido a pesar de los trabajos realizados por la organización colegial, que entregó al Ministerio de Sanidad protocolos para que "en cada una de las comunidades autónomas la farmacia pueda colaborar y comunicar al sistema público los casos positivos". Son palabras de Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticas, en una entrevista concedida a este medio.

Incremento de las ventas

Muchos son los casos diagnosticados con los test de farmacia que el Ministerio de Sanidad no está contabilizando, bien porque los ciudadanos no los comuniquen o porque las comunidades los estén dejando fuera.

Una situación que se da mientras que la demanda de los test de autodiagnóstico de la Covid se ha disparado en las últimas semanas. Un incremento de las ventas que ha dejado a muchas farmacias sin stock.

Una farmacia de Castilla y León muestra un cartel en el que indica que se han agotado los test de antígenos

Un problema que desde el sector de la distribución farmacéutica califican como "puntual". Es decir, que pese a esta tensión que se está produciendo en el mercado por un crecimiento en la demanda muy grande, "la previsión es que la oferta se vaya ajustando poco a poco y estas situaciones puntuales de escasez se vayan resolviendo", explicaron estas fuentes.

Según los datos recopilados por la consultora Iqvia, en la semana del 13 al 19 de diciembre, las farmacias dispensaron más de 4,1 millones de test de autodiagnóstico. Una cifra que está por encima del stock que tenían esos días las boticas y que era de poco más de un millón de test.

A esto, se suma también el incremento del precio de este tipo de pruebas, que ha llegado a duplicarse en apenas una semana, llegando a costar hasta 12 euros la unidad.

Sigue los temas que te interesan