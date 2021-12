El dilema de tratar ya la Covid como si fuera una gripe: los expertos, divididos

La levedad de la mayoría de los casos de Covid-19 que se están diagnosticando en las últimas semanas hace que se empiecen a escuchar mensajes de que este virus empieza a comportarse ya más como una gripe. Pero ¿eso cambia las medidas para frenar los contagios? Los expertos están divididos.

Por un lado, aquellos que abogan por medidas que no frenen la actividad económica, como pedía hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas. Y, por otro, los que optan por continuar apostando por los confinamientos y restricciones a la movilidad.

Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), considera que "la incidencia está subiendo de tal manera que llegará un momento en el que la sociedad se paralice, pero no por las restricciones que se impongan, sino por los confinamientos de los casos positivos".

Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha sumado 214.619 nuevos contagios que se han detectado desde el pasado jueves 23 de diciembre. La incidencia se ha incrementado en 294,9 puntos, hasta situarse en 1.206,21 casos por 100.000 habitantes y después de cuatro días 'a oscuras'.

Con un aumento tan explosivo de los contagios -prosigue Abarca- "llegará un punto en el que, teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos son leves, habrá que valorar proteger a los vulnerables, porque no podemos confinar a todo el mundo". Es decir, "replantear la estrategia, porque vamos a llegar a tener medio país paralizado".

De hecho, ya habido un paso en esta línea. Hace una semana, la Comisión de Salud Pública decidió eliminar la cuarentena de los contactos estrechos con casos positivos siempre y cuando estén vacunados con la pauta completa.

Aunque con una advertencia: estas personas deben limitar sus actividades a las esenciales, reduciendo todo lo posible sus interacciones sociales, durante el periodo de 10 días después del contacto con un caso de Covid confirmado.

Casos más leves

La idea de eliminar las cuarentenas de los casos positivos se sustenta en que "la Covid tiene una tendencia a comportarse más como una gripe", apunta Abarca. Algo en lo que también coincide el virólogo Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en el hospital Monte Sinaí de Nueva York.

En un mensaje que ha enviado a Jesús Calleja, el presentador de Planeta Calleja, García-Sastre apunta a que esta sexta ola de contagios "va a ser el último coletazo de la Covid-19. Seguirá entre nosotros, pero ya no va ser lo mismo. Será como un catarro y grave para unos pocos, para los que habrá medicación".

Porque la mayoría de los casos que se están dando en esta nueva ola son mucho más leves. "Hay mucha gente que ya está inmunizada y sabemos que ómicron, aunque es muy contagioso, no da lugar a una enfermedad tan severa como las variantes anteriores", ha proseguido el virólogo en su mensaje.

Pero, a pesar de la alta cobertura vacunal en España, "todavía hay cerca de siete millones de personas sin inmunizar en las que el virus tendrá posibilidad de atacar", recuerda José Martínez Olmos, profesor de Salud Pública y ex secretario general de Sanidad.

En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Martínez Olmos aboga por añadir nuevas restricciones para bajar la incidencia de contagios que tenemos. "Para doblegar la curva de esta ola hay que sumar diferentes medidas: mascarilla, distancia, higiene de manos, vacunación y medidas de control con cuarentenas. Pero aún así no es suficiente".

"Cuando hay una transmisión comunitaria como la de ahora, hay que limitar la interacción social, imponer restricciones a la movilidad, reducir aforos...", continúa. De hecho, adelanta que comunidades autónomas como País Vasco, Cantabria, Navarra o Aragón están preparando medidas conjuntas en esta línea.

El ex secretario general de Sanidad no ve con buenos ojos eliminar las cuarentenas "porque es el elemento que sabemos que frena la transmisión". Además, recuerda que "no hemos llegado todavía al pico de esta ola de contagios".

Y no solo eso. Martínez Olmos avisa de que aunque la evidencia de la gravedad de ómicron sea menor (no sabemos si porque esta variante es menos grave o por las vacunas), "el número tan alto de casos hace que también se incremente el número de personas que entran en los hospitales. En una semana, el incremento de las hospitalizaciones en España ha sido del 20%".

Reforzar Atención Primaria

Aunque esta sexta ola de contagios no está colapsando los hospitales, sí está llevando al límite la Atención Primaria. "Esto hace que se deje de hacer otra actividad como es el seguimiento de las patologías crónicas", explica Martínez Olmos.

Y, además de eso, "está golpeando en la moral de los profesionales sanitarios".

Para desbloquear la Atención Primaria, es necesario reforzarla. En esta idea coinciden Martínez Olmos y Rafael Ortí, presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph).

"La Administración debe rediseñar la medicina preventiva y la Atención Primaria y crear el Centro Estatal de Salud Pública". Mientras tanto, "aguantar y mantener esas herramientas que sabemos que funcionan -mascarilla y cuarentenas- para frenar la sexta ola de contagios".

Vacunar, vacunar y vacunar

Mientras las comunidades autónomas ultiman sus próximos pasos para frenar la sexta ola de contagios, la vacunación de las dosis de refuerzo y de la población pediátrica va cogiendo impulso.

En los últimos cuatro días, las comunidades autónomas han administrado 465.000 dosis de refuerzo y casi 79.000 vacunas pediátricas, según el informe más reciente publicado por el Ministerio de Sanidad.

En línea con el mantra del Gobierno de 'vacunar, vacunar y vacunar', el Ministerio de Defensa ha puesto este lunes a disposición de las comunidades autónomas a 150 equipos de las Fuerzas Armadas con los que reforzar la inmunización.

Una medida que ya anunció la pasada semana el presidente del Gobierno, junto con la medida de recuperar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores.

Según ha especificado el Ministerio comandado por Margarita Robles, cada uno de estos equipos tendrá a su disposición un vehículo para trasladarse donde se les requiera. Contarán con equipamiento para la conservación de la vacuna desde su recogida en el punto de abastecimiento que designe la comunidad autónoma, y en coordinación con ésta hasta el punto de vacunación.

El objetivo es facilitar la vacunación de la población en sitios concretos que se determinen con las propias regiones. También su cometido será en aquellas áreas geográficas pequeñas, dispersas o áreas de especial aislamiento o prioridad sanitaria.

