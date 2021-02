Pfizer enviará 75 millones de dosis extra de su vacuna en el segundo trimestre a la UE

Tras el caos de los últimos días, la semana se abre con buenas noticias para la UE en el frente de las vacunas contra la Covid-19. El laboratorio Pfizer-BioNTech ha anunciado este lunes que podrá suministrar 75 millones de dosis extra de su pinchazo (de las cuales, aproximadamente 7,5 millones corresponderían a España) en el segundo trimestre de este año gracias a una nueva planta de producción en Alemania.

Además, el gigante farmacéutico Bayer, que no ha desarrollado ningún antídoto propio, ha alcanzado un acuerdo con la empresa emergente CureVac para fabricar su vacuna contra la Covid en Alemania. En total, Bayer tiene previsto entregar 160 millones de pinchazos extra de CureVac a lo largo de 2022. La vacuna de este laboratorio todavía no está autorizada (su ensayo clínico en fase 3 aún no ha concluido), pero Bruselas ha firmado un contrato por hasta 400 millones de dosis.

Pese a estos avances positivos, el gran problema para la UE continúa siendo AstraZeneca, cuyo antídoto fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la semana pasada. El laboratorio anglosueco aseguró este domingo que aumentará hasta 40 millones las entregas a la UE de aquí a marzo (4 millones para España) y que sus primeros viales podrían llegar ya la semana que viene.

La nueva cifra supone un incremento de 9 millones de dosis respecto al brutal recorte anunciado por sorpresa el pasado 22 de enero. Pero todavía representa menos de la mitad de los 100 millones de dosis que figuraban en el contrato firmado por Bruselas. La UE ha puesto en marcha este fin de semana un polémico sistema de control de exportaciones de vacunas porque sospecha que AstraZeneca desvió parte de las dosis fabricadas en Europa a Reino Unido.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera que la oferta del laboratorio supone un paso en la buena dirección, pero no resuelve el conflicto con AstraZeneca. "No es la cantidad que esperamos recibir hasta el final del primer trimestre", ha dicho su portavoz. El Ejecutivo comunitario seguirá trabajando con la compañía en busca de una solución que le permita recuperar las dosis de la UE, ha agregado.

"Estamos trabajando con las empresas farmacéuticas para garantizar que las vacunas lleguen a los europeos. Pfizer-BioNTech entregará 75 millones de dosis adicionales en el segundo trimestre del año y hasta un total de 600 millones en 2021", ha escrito Von der Leyen en su cuenta de Twitter.

Estas dosis ya habían sido prometidas por el laboratorio el pasado 8 de enero, cuando Bruselas amplió de 300 millones a 600 millones su compra del antídoto de Pfizer. Pero los restrasos en las entregas de la compañía en las últimas semanas habían puesto en duda que el incremento pudiera cumplirse.

Se recupera el ritmo inicial

Ahora, Pfizer ha informado de que las mejoras en su planta de Puurs, en Bélgica, se han completado con éxito. "Ahora, hemos vuelto al calendario original de entregas de dosis de vacunas a la UE", asegura la compañía. Además, la nueva planta de BioNTech en Marburgo, Alemania, acaba de recibir licencia de fabricación y podrá empezar a producir en febrero para obtener la validación final de la EMA.

La farmacéutica ha expandido su red de fabricación en Europa desde los 3 socios que tenía inicialmente en diciembre de 2020 hasta 13 en la actualidad y su intención es seguir ampliando su capacidad de producción de la vacuna.

"Pfizer y BioNTech siguen trabajando para aumentar sus entregas a partir de la semana del 15 de febrero, garantizando que entregaremos la cantidad total de dosis comprometidas por contrato durante el primer trimestre y hasta 75 millones de dosis extra para la UE en el segundo trimestre", asegura la compañía.

La semana pasada, Pfizer entregó a la UE 3,5 millones de vacunas y Moderna otro medio millón, cifras que se corresponden con las cantidades comprometidas por contrato, según ha dicho la Comisión. El aumento de entregas a partir del 15 de febrero debe servir para que Pfizer recupere el retraso de las últimas semanas.

A nivel global, el laboratorio tiene previsto fabricar 2.000 millones de dosis de su vacuna contra la Covid-19 en 2021, cifra que supone un incremento de más del 50% de los 1.300 millones de dosis que había calculado inicialmente.

A fecha del 1 de febrero, la UE ha recibido un total de 18,5 millones de dosis de antídotos contra la Covid-19: 17,6 millones de Pfizer-BioNTech y 854.000 de Moderna. Bruselas sigue sin hacer públicas las cantidades totales comprometidas por contrato para los próximos trimestres.

La única información que ha accedido a desvelar el Ejecutivo comunitario es que, para finales de septiembre, la Unión habrá recibido más de 500 millones de dosis de Pfizer y Moderna juntos, que asecenerán a 600 millones si se cuenta la vacuna de Janssen, que aún no ha sido autorizada. Bruselas ya no se atreve a sumar a AstraZeneca a sus cálculos.