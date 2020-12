El Gobierno descarta nuevas restricciones contra la Covid y deja la gestión de la Navidad a las comunidades autónomas

El Gobierno descarta tomar nuevas medidas para a las Navidades que comienzan ya, de manera inminente. A pesar del incremento de casos de la Covid-19 que se ha venido registrando en las últimas fechas, no está previsto que el Ejecutivo apruebe restricciones adicionales para el Estado.

Así, fuentes del Gobierno indican que el Estado no tomará medidas generalizadas nuevas esta semana más allá de la suspensión de vuelos desde Reino Unido excepto para residentes o ciudadanos españoles. Pero esto no significa que las autonomías no puedan endurecer por su cuenta las restricciones que han puesto ya en marcha.

Esta puerta se dejó abierta después de que en el Consejo Interterritorial de la semana pasada Ministerio de Sanidad y regiones acordaran mantener el plan de Navidad, aunque con la posibilidad de que los gobiernos autonómicos pudieran aplicar restricciones adicionales, algo que a posteriori han hecho varias de ellas.

Todo ello en un contexto en el que la incidencia de la Covid-19 sigue creciendo. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 224, frente los 214 del viernes y los 193 del lunes de la semana pasada. La curva vuelve a tomar altura.

Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, reconoció por su parte este lunes un "ligero incremento" en la incidencia respecto al viernes. "La incidencia a siete días nos seguiría marcando una tendencia ascendente en los próximos días. Este hecho debe preocuparnos a todos especialmente", ha esgrimido.

En cualquier caso, puntualizó que los datos de los lunes deben "ser puestos en cuarentena" y observados "con especial precaución" porque "se pueden producir retrasos en la notificación" debido a la menor actividad médica del fin de semana.

Con todo, y a pesar de estos datos, se está produciendo un "descenso" de ingresos tanto en hospitalización convencional como en unidades de cuidados intensivos (UCI), pero Calzón avisó de que podrían aumentar en los próximos días ante el alza de casos. "Estos incrementos de los últimos días supondrán un pequeño empeoramiento de los datos asistenciales también", admitió.

La progresión de la Covid-19 en las últimas fechas no admite discusión. La tendencia ascendente está clara. Por ello, aunque desde el Ejecutivo no se plantean tomar medidas adicionales, no descartan que lo hagan las regiones, como ocurrió la semana pasada.

Canarias decidió confirmar y aumentar las restricciones sobre la isla de Tenerife, así como sobre sus entradas y salidas. Comunidad Valenciana directamente ha activado, desde este lunes y hasta el 15 de enero, un confinamiento perimetral que supone la prohibición de entrar y salir de la autonomía sin causa justificada. Ambas comunidades han aprobado también adelantar sus toques de queda, así como Castilla-La Mancha.

La región dirigida por Ximo Puig también ha reducido las reuniones de personas de seis a diez, igual que la Comunidad de Madrid. A pesar de que Isabel Díaz Ayuso, su presidenta, aseguró que no endurecería las restricciones en la región, finalmente, ha tomado esta medida.

A pesar de todo, España sigue teniendo una situación menos negativa que otros grandes países de la Unión Europea. Francia tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 236 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, mientras que Alemania está en los 141 casos.

Así lo indican los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), que indican que la situación en Italia se ha disparado a los 428 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que Portugal está en los 525. A pesar de la alarma generada por la nueva cepa del coronavirus, Reino Unido está por debajo de estos dos países, con 348 casos.