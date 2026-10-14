La retirada del tren incendiado de Renfe en la línea Madrid-Barcelona se prolongará varios días y ocasionará más retrasos

El incidente del 12 de octubre afectó a 33 trenes y casi 13.000 viajeros, sumando a operadores como Ouigo e Iryo en las afecciones.

Adif prevé restablecer la circulación por doble vía a principios de la próxima semana tras inspeccionar la infraestructura.

La circulación se mantiene por vía única en el tramo afectado, lo que ocasiona demoras en los servicios de la línea Madrid-Barcelona.

La retirada de la parte calcinada del convoy en Ricla se prolongará varios días por la dificultad de acceso a la zona.

Esta noche se ha remolcado hasta la estación de Zaragoza Delicias el tren de Renfe que recorría la línea Madrid-Barcelona y se incendió en Ricla (Zaragoza) el pasado 12 de octubre ocasionando un gran caos ferroviario.

Fuentes de Renfe confirman a este periódico que “continúan los trabajos para poder retirar de la vía la parte del convoy que sufrió el incendio”.

Y reconocen que es una “operación compleja” que se “prolongará en los próximos días” porque la parte del convoy calcinada se encuentra en una zona de difícil acceso.

Por lo tanto, la circulación se sigue manteniendo por vía única en la zona afectada, lo que está provocando algunos retrasos en los servicios.

Una vez que se haya retirado la parte del tren afectada por el incendio, Adif inspeccionará el estado de la infraestructura.

De hecho, el coordinador de la red de Rodalies y portavoz de Adif en Cataluña, Antonio Carmona, cree que a principios de la semana que viene se pueda restablecer la circulación por doble vía en la alta velocidad.

Renfe ha reorganizado sus servicios para seguir dando servicio a las personas viajeras y, asegura que aunque ha tenido que realizar modificaciones en los horarios, muchos trenes circulan ahora en doble composición para mantener el número de plazas.

Otros operadores como Ouigo e Iryo también se han visto afectados y han tenido que cancelar trenes y reorganizar servicios.

Cabe recordar que el incendio en la cabina de cola de un AVE del pasado 12 de octubre afectó a un total de 33 trenes y 12.979 viajeros, mientras que los 283 pasajeros a bordo del tren incendiado fueron evacuados sin que se produjeran daños personales.