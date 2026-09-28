Renfe lanzará un nuevo sistema de venta de billetes y pondrá fin a una web “desfasada”

Renfe ha invertido cerca de 160 millones de euros en el desarrollo del nuevo sistema y la infraestructura asociada, reforzando además las medidas de seguridad tras un reciente ciberataque.

La plataforma estará disponible en siete canales de venta, integrará servicios complementarios como transporte de mascotas o bicicletas y facilitará la gestión de reservas y postventa.

El nuevo sistema mejorará la experiencia del usuario, permitirá comprar billetes en solo cuatro clics y ofrecerá mayor transparencia en los precios y una plataforma más robusta.

Renfe lanzará un nuevo sistema de venta de billetes más rápido y ágil el próximo 28 de octubre, aunque los billetes emitidos con el nuevo sistema serán válidos a partir del 25 de enero de 2027.

Renfe se actualiza. La compañía ferroviaria lanza un nuevo sistema de venta de billetes más ágil y rápido que verá la luz el próximo 28 de octubre, aunque será el 25 de enero de 2027 cuando ya se podrá viajar con billetes adquiridos con el nuevo sistema.

Es decir, si el billete que un usuario compró el 28 de octubre es anterior al 25 de enero el sistema que usará será el antiguo. Si es posterior, será el nuevo.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha reconocido que el sistema estaba “desfasado” y que no estaban dando “las mejores condiciones ni el mejor servicio en la experiencia de poder comprar un billete”, especialmente a través de la web.

Así que después de meses en pruebas, en poco más de un mes verá la luz este nuevo sistema.

“Va a ser mucho más ágil ya que con cuatro clics se podrá comprar el billete y vamos a mejorar en el caso de que se puedan producir errores”, ha comentado el presidente.

Los principales cambios que se verán tienen que ver con una mejora de la experiencia omnicanal, una mayor transparencia en el cálculo de los precios y un sistema más fiable y robusto.

El nuevo sistema de pago afecta a todos los canales de venta, que son siete: web, app, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viaje, venta telefónica e intervención a bordo.

La nueva plataforma refuerza igualmente las funciones de posventa. Desde el mismo espacio donde se almacena el billete, los viajeros podrán consultar sus desplazamientos, modificar reservas, cambiar el titular, solicitar facturas o tramitar indemnizaciones, con mayor visibilidad sobre las condiciones aplicables antes de confirmar cualquier gestión.

Además, los servicios complementarios, como el transporte de mascotas o bicicletas, estarán integrados de forma más accesible dentro del proceso de compra, con información visible sobre precios y condiciones.

Inversión

Renfe ha invertido 90 millones de euros en nueve años en este sistema, pero está condicionada al volumen de billetes que se vendan. Además, hay un segundo contrato de 68 millones de euros relacionado con la infraestructura.

Es decir, en total el gasto asciende a casi 160 millones de euros.

Se trata de una web que vende una media de más de 60 millones de billetes.

Asimismo, ante el ciberataque sufrido hace unos días desde Renfe han defendido que “tanto el actual como el nuevo cuentan con todas las medidas de seguridad más elevadas”.

En paralelo, Renfe ha actualizado su mítico logo, pero manteniendo la forma de galleta.