Ouigo blinda a Adif y defiende la seguridad de la red de tren pese a que sus retrasos se disparan al 14% tras Adamuz

Ouigo pide a Adif la instalación del sistema ERTMS 2 y destaca que la infraestructura española está infrautilizada respecto a otros países europeos.

En la línea Madrid-Barcelona, los tiempos de viaje han aumentado 25 minutos por limitaciones temporales de velocidad, lo que ha reducido la demanda.

La tasa de retrasos en Ouigo, provocados por la infraestructura, subió del 2-3% al 14% en 2026 tras el siniestro de Adamuz.

Ouigo defiende la seguridad de la red ferroviaria española y muestra su confianza en Adif, pese al aumento de retrasos tras el accidente de Adamuz.

El operador ferroviario francés Ouigo sale en defensa de Adif. La directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, ha reiterado en varias ocasiones su confianza en Adif como administrador de infraestructuras ferroviarias.

Lo ha hecho en su comparecencia en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

“En Adif tenemos confianza”, ha dicho. Todo ello a pesar de no estar siempre de acuerdo en Adif, especialmente en el caso de los cánones ferroviarios. De hecho, la directiva ha reconocido no sentirse discriminada por el gestor de infraestructuras.

También ha defendido la seguridad en la red antes y después del siniestro de Adamuz: “Tenemos confianza en el sistema de la red. Es un sistema seguro”.

Y lo ha reiterado en varias ocasiones. “Nunca desde Ouigo, de sus maquinistas, de su día a día, hemos detectado ningún problema o riesgo grave de seguridad durante nuestras operaciones desde 2021”, ha añadido.

Aunque Ouigo no estuvo directamente implicado en el accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, sí sufre algunas de las consecuencias derivadas del siniestro.

Desde el operador francés han revelado que “después de Adamuz, la cifra de retrasos ha aumentado debido a la crisis de limitaciones temporales de velocidad que tenemos”

En concreto, entre 2021 y 2025, la tasa de retrasos provocados por la infraestructura se mantuvo estable entre un 2% y un 3%. Sin embargo, en 2026 se incrementó al 14%.

En 2026, el 81% de los trenes del operador francés llegan con puntualidad o con menos de 15 minutos de retraso.

Madrid-Barcelona

En este sentido, la directiva de Ouigo ha trasladado una de sus principales preocupaciones en la línea Madrid-Barcelona donde los tiempos de viaje se han elevado 25 minutos más debido a las limitaciones temporales de velocidad (LTV).

Esto, en su opinión, ha provocado una caída de la demanda este año. Por ello, han pedido a Adif que adapte o rebaje el nivel de los cánones que pagan por utilizar la infraestructura.



Por ello Ouigo ya ha pedido a Adif que se instale el sistema ERTMS 2 en la línea Madrid-Barcelona.

Por otro lado, para Thomas-Commin la infraestructura española está infrautilizada en comparación con otros países europeos, registrando 58 circulaciones diarias frente a las 96 de Francia o más de 200 de Italia, lo que demuestra margen para expandir la oferta.