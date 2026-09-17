Los trenes estrella de Puente vuelven a circular en Madrid tras pasar por el taller

La incorporación de las nuevas unidades será progresiva, y se espera recibir varios trenes cada mes hasta 2026.

Estos trenes forman parte de un pedido de 79 convoyes por 1.306 millones de euros y son los de mayor capacidad de la flota, con hasta 1.884 plazas en los modelos T200.

La retirada temporal de las primeras unidades se debió a intervenciones rutinarias de la fase de rodaje y puesta a punto, aunque hubo una incidencia relacionada con el sistema de seguridad.

Uno de los trenes Stadler de gran capacidad de Renfe ha vuelto a circular en la línea C-1 de Cercanías Madrid tras pasar por el taller.

Uno de los trenes Stadler de gran capacidad adquiridos por Renfe para Cercanías de Madrid ha vuelto este jueves a circular por la red, después de que la empresa mandara al taller las primeras unidades que se pusieron en marcha hace semanas en Cercanías Madrid.

En concreto, esta unidad está circulando durante este jueves en la línea C-1, entre Chamartín y Aeropuerto T4, mientras que el resto de convoyes se irá incorporando de forma progresiva al servicio, según confirman a EL ESPAÑOL-Invertia.

Renfe justificó que la retirada hace justo una semana de las tres unidades de Stadler fueron para llevar a cabo intervenciones rutinarias de la fase de rodaje.

"Como ocurre con cualquier serie de trenes de nueva fabricación, las unidades realizan una fase de rodaje y puesta a punto que permite identificar oportunidades de mejora e introducir aquellos ajustes necesarios para optimizar sus prestaciones y fiabilidad", dijeron.

No obstante, según fuentes ferroviarias consultadas por este periódico se debe a una incidencia relacionada con el sistema de seguridad.

El resto de unidades se irán reincorporando.

Para el ministro de Transportes, Óscar Puente, estos trenes son los mejores para renovar el servicio de Cercanías Madrid. En su presentación agradeció a Stadler cumplir con los plazos.

Trenes

Los nuevos trenes de Stadler entraron en funcionamiento entre finales de agosto y principios de septiembre. Se trata de las primeras unidades que forman parte de un pedido de 79 convoyes que Renfe contrató con el fabricante por 1.306 millones de euros.

También son los de mayor capacidad de la flota de la compañía: hasta 912 plazas en el caso de los T100 (de 100 metros) y 1.884 en los modelos T200 (de 200 metros).

Hablamos de trenes de gran capacidad, que combinan coches de uno y dos pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación.

Así, los T100 permiten su evolución a T120, de cinco coches, y serán mixtos con dos coches de piso bajo y otros dos centrales de dos pisos. Por su parte, los T200 serán adaptables a tipo T240, de 10 coches, o reducirse a 160 metros.

En concreto, los T200 son los más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de cuatro coches de piso bajo y cuatro coches de dos pisos.

Una vez recibidas las primeras cinco unidades antes de finalizar el verano, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar nueve T100 y ocho de T200 a lo largo de 2026.