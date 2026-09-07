Sin piezas de repuesto: la crisis de las averías de Talgo amenaza con reducir la oferta de Renfe

La compañía espera agilizar la sustitución de los bogies y disponer de una flota homogénea de 30 trenes S106 de rodadura desplazable para servicios AVE y Avlo.

Renfe pagará 132 millones a Talgo para transformar 15 trenes a rodadura desplazable y ha acordado retrasar el pago de penalizaciones por retrasos en las entregas.

Se han detectado 19 nuevos casos de fisuras en bogies en la línea Madrid-Valencia, además de los problemas previos en Madrid-Barcelona.

Renfe enfrenta una crisis por la falta de piezas de repuesto para los trenes Avril de Talgo, lo que podría reducir la oferta de servicios de alta velocidad.

Se avecina una nueva crisis entre Renfe y Talgo por el famoso modelo de la Serie 106, más conocido como Avril. Renfe continuará retirando de la circulación rodaduras de los nuevos trenes de Talgo tras encontrar nuevos fallos en los bogies en agosto.

Esto supone que Renfe tendrá que verse obligada a reducir su oferta en caso de no recibir los recambios a tiempo.

Por ahora, la oferta de plazas en los servicios de viajeros de alta velocidad no se ha visto alterada, ya que los bogies retirados se han ido sustituyendo por otros, pero la compañía ya no tiene más piezas de repuesto disponibles y Talgo aún no tiene nuevas preparadas.

“En este momento no hay piezas de stock, pero que esperamos que Talgo lo resuelva en el corto plazo”, señalan fuentes de la compañía a este periódico.

Desde que en el verano de 2025 Renfe tuvo que apartar de la línea Madrid-Barcelona ocho bogies con fisuras, la compañía ha identificado 19 nuevos casos en la línea Madrid-Valencia.

De ellos, tres bogies se retiraron tras encontrar indicaciones que así lo recomendaban tras realizar las inspecciones pertinentes y otros 16 se retiraron incluso sin indicaciones, pero de forma preventiva.

Ahora, el umbral que ha establecido Renfe para inmovilizar esas piezas es tan estricto que se prevé que se sigan retirando más bogies de la circulación. De hecho, ya hay dos trenes completos retirados.

Investigación

Sobre las causas de las fisuras, todas las partes están realizando sus respectivas investigaciones, pero todavía no hay ninguna conclusión al respecto.

No obstante, las fisuras se encontraron primero en la línea Madrid-Barcelona y posteriormente se detectaron indicios de posibles fisuras en la Madrid-Valencia, y solo está pasando en un modelo de tren de Talgo.

El pedido de los Avril se ha convertido en una auténtica pesadilla para la empresa pública, que tuvo que llegar a un acuerdo con el fabricante vasco para cambiarlo hace unos meses.

Así, modificaron el proyecto de los 30 trenes S106 adquiridos para transformar los 15 trenes actualmente equipados con bogies de ancho fijo en trenes de rodadura desplazable.

La actuación permitirá disponer de una flota homogénea de 30 trenes S106 de rodadura desplazable, de los que 20 se destinarán a servicios AVE y 10 a servicios Avlo.

Precisamente, y ante la situación actual, la compañía pública espera agilizar el proceso de sustitución de los bogies de ancho fijo por los de rodadura desplazable.

Para Renfe no será gratis el cambio. Abonará a Talgo 132 millones por la transformación a rodadura desplazable.

Además, también le permitió alargar el calendario del pago de las penalizaciones de 116 millones por los retrasos en las entregas de este pedido. Talgo comenzará en 2032 a pagar por sus incumplimientos.