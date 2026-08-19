El Gobierno envía a Valencia trenes usados en Madrid de hasta 23 años y los presenta como una "modernización"

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno enviará a Valencia 41 trenes Civia 465 usados en Madrid, con entre 14 y 23 años de antigüedad, para renovar los Cercanías. Estos trenes reacondicionados aumentarán la capacidad de las líneas valencianas en un 30%, con hasta 748 plazas por convoy. La llegada de los nuevos trenes se completará entre 2026 y 2027, sustituyendo a modelos más antiguos y mejorando la accesibilidad. El Ministerio de Transportes presenta esta operación como una modernización, destacando mejoras en confort, equipamiento y accesibilidad para los viajeros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este martes la "modernización" de los Cercanías de Valencia. Una renovación que se acometerá, eso sí, con trenes de segunda mano. En concreto, con convoyes que llevan circulando en Madrid entre 14 y 23 años.

Según reconoce el propio departamento que dirige Óscar Puente en su comunicado, Renfe incorporará a la red valenciana 41 unidades Civia de la serie 465 que no son de nueva fabricación, sino que comenzaron a operar entre 2003 y 2012 en la capital.

Unas unidades que han sido reacondicionadas y que ahora Renfe destinará a las líneas C1 (València-Gandia); C2 (València-Xàtiva-Moixent); y C6 (València-Castelló).

El propio ministro del ramo presentó la operación este martes como una "modernización" de la flota. "Pedíais mejoras en Cercanías Valencia. Ya llegan", llegó a escribir en sus redes sociales Puente.

Desde el Ministerio justifican esta 'modernización' en que son convoyes de mayor capacidad que la flota actual que presta el servicio en la provincia de Valencia: 34 trenes de la Serie 447 y siete de la 464.

Los Civia 465 están formados por cinco coches y pueden alcanzar las 748 plazas, frente a las 549 de los trenes que actualmente circulan por estas líneas.

Asimismo, subrayan que un tren "de ese tiempo está en plena madurez". "Se ha renovado por completo en su interior. Son los más modernos: asientos, aire acondicionado, ordenadores a bordo, bicis. Todo. Son nuevos", exponen.

"Las flotas de trenes hay que reorganizarlas y utilizar los trenes donde toque", agregan en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Interior del convoy. EE

Según el comunicado del Gobierno, con estos 41 trenes se incrementa la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia en un 30% "gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes más modernos y de mayor capacidad".

Desde el Ministerio defienden, eso sí, que el traslado de los trenes se realizará tras finalizar la puesta a punto de los coches, "que se está centrando fundamentalmente en mejorar el confort y los equipamientos relacionados con el viajero".

La previsión es que 22 unidades estén plenamente operativas antes de que termine 2026 y las 19 restantes lleguen durante 2027.

"Rejuvenecimiento de la edad media"

La actual Serie 447 comenzó a operar a principios de los años noventa con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie. Los siete trenes de la Serie 464, por su parte, están compuestos por dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y otro de piso alto, con una capacidad de 600 plazas.

Frente a estas unidades, los Civia 465 que llegarán a Valencia y que llevan operando entre una y dos décadas, los Cercanías de Valencia habrían "rejuvenecido" alrededor de 10 años.

Estos cuentan con cinco coches y pueden transportar hasta 748 viajeros. Además, incorporan coches de piso bajo a nivel del andén, lo que facilita el acceso a las personas con movilidad reducida.

"Con este rejuvenecimiento de la edad media del parque de trenes, Renfe reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios de Cercanías y con una movilidad cada vez más sostenible, accesible y eficiente para las personas viajeras", destacaba Transportes en su comunicado.