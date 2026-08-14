Arranca la operación especial 15 de agosto con 5,6 millones de movimientos

El Gobierno aumentará en septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos del gasóleo a 20 céntimos para compensar las subidas.

Los precios del carburante han subido: el gasóleo cuesta un 18,5% más y la gasolina un 11,6% más que a principios de julio.

El número de movimientos es un 25,5% menor que el año anterior debido a la ubicación del festivo en el calendario.

La DGT activa la operación especial del 15 de agosto con previsión de 5,61 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.

Nueva misión especial de la Dirección General de Tráfico (DGT). A partir de las 15.00 horas de este viernes, Tráfico activa la operación especial del 15 de agosto, en la que se prevén 5,61 millones de desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, en las carreteras españolas. Estará vigente hasta las 24.00 horas del domingo 16 de agosto.

Estos movimientos suponen un 25,5% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se previeron más de 7 millones de desplazamientos. ¿La diferencia? En 2025, el 15 de agosto (festivo) cayó fuera del fin de semana, en jueves, por lo que millones de españoles decidieron disfrutar de un puente de cuatro días.

Esta nueva operación especial llega en un momento en el que el precio de los carburantes de un ligero respiro. Pese a ello, tanto la gasolina como el diésel han experimentado incrementos respecto a principios de julio.

Concretamente, el coste medio del litro de gasóleo ha subido un 18,5%, hasta situarse en los 1,80 euros.

En el caso de la gasolina, su incremento se sitúa en el 11,6%, hasta situarse en los 1,69 euros cada litro, según datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Así las cosas, llenar un depósito de diésel tendrá este fin de semana un coste medio de 99,5 euros, mientras que llenar el tanque de gasolina subirá a 93 euros.

Dicho de otra forma: llenar el depósito de un vehículo diésel será 3,3 euros más caro en comparación con la operación salida de agosto y casi 15 euros más en comparación con la operación salida de julio. Mientras, llenar el depósito de gasolina será 1,7 euros más caro en comparación con agosto y 8,6 euros más caro en comparación con la operación salida de julio.

De hecho, el Gobierno elevará en septiembre la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos del gasóleo a 20 céntimos para compensar las subidas.

Es decir, que duplicará la bonificación que hay ahora mismo en vigor, que está en los 10 céntimos tanto para el gasóleo como para la gasolina.

Durante este fin de semana, a los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se sumarán los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia.

También están las fiestas patronales que se celebran en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional. Así las cosas, aumentarán también los viajes de corta distancia.

Aglomeraciones

La DGT prevé que, de cara al viernes, las horas con mayor aglomeración de movimientos serán entre las 15.00 y las 24.00 horas.

Las peores horas para circular este sábado serán las que van de las 08.00 hasta las 15.00.

Durante el domingo, los principales movimientos serán los de retorno. De hecho, la DGT instalará ese día, a lo largo de la tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada de vehículos a los grandes núcleos urbanos.

La franja horaria más desfavorable para este día será desde las 15:00 hasta las 00:00 horas, momento en el que se dará por concluida esta operación especial de la DGT.

En cuanto a cómo se distribuirán estos movimientos, Tráfico prevé que el 22% de ellos se produzca en la zona de Levante. Tras ellos se situarán la zona centro, así como la sureste y suroeste, dado que está previsto que cada una de ellas acapare el 21% de los movimientos, respectivamente, previstos para esta operación salida.

Asimismo, se estima que la zona noroeste-cantábrico cope el 15% de los desplazamientos, mientras que la zona norte acaparará el 14% de los movimientos y el área Pirineos-Valle del Ebro se estima que será la responsable del 7% de los desplazamientos previstos.