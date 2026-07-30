Renfe nombra como nuevo director de Emergencias Operativas a un consultor de comunicación de empresas

El nombramiento ha generado sorpresa y cierto malestar interno, sumándose a una serie de designaciones recientes cuestionadas en Renfe.

Entre sus funciones destacan la coordinación de respuestas ante incidentes graves, prevención de riesgos y enlace con autoridades.

Montaña es un consultor experto en comunicación de crisis, pero carece de experiencia previa en el sector ferroviario.

Renfe ha nombrado a Carles Montaña Montaña como nuevo director de Emergencias Operativas y Seguridad, tras una convocatoria externa.

El comité de dirección de Renfe del pasado 28 de julio aprobó el nuevo nombramiento de Carles Montaña Montaña como nuevo director de Emergencias Operativas y Seguridad, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta designación se produce siete meses después de la tragedia de Adamuz, una de las mayores emergencias que ha tenido que afrontar Renfe en su historia reciente.

El nuevo directivo estará adscrito a la Dirección General Adjunta a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales por lo que tendrá dependencia directa del presidente Álvaro Fernández Heredia.

Proveniente de una convocatoria externa, la designación de Montaña ha generado sorpresa porque el nuevo responsable de emergencias operativas es un comunicador de crisis sin experiencia en el sector ferroviario.

Montaña tiene una dilatada experiencia en comunicación y asuntos públicos como profesional independiente y suele estar involucrado en el debate respecto de cómo abordar la comunicación de crisis.

El propio comunicador se define como asesor y formador internacional "especializado en comunicación corporativa, gestión de crisis, reputación y oratoria".

No obstante, el puesto de director de emergencias operativas también incluye funciones como coordinación de respuestas operativas ante incidencias graves, seguridad operacional, prevención y control de riesgos y enlace con cuerpos de seguridad y autoridades ferroviarias y sanitarias.

En el caso de Renfe, un director o responsable de emergencias operativas se encarga de diseñar la estrategia de seguridad, coordinar la respuesta ante incidentes críticos y dirigir los protocolos de autoprotección.

La oferta publicada hace un mes por el operador ferroviario indica que debe establecer la visión y directrices estratégicas en materia de seguridad, autoprotección y gestión de emergencias, promoviendo un enfoque basado en la anticipación, la preparación y la respuesta.

También debe posicionar al Grupo Renfe como referente en seguridad ferroviaria y gestión integral de emergencias, evaluando y priorizando inversiones en infraestructuras, tecnologías y recursos, incluyendo la evolución y refuerzo del Centro de Comunicaciones o Centro de Coordinación Municipal (CECOM).

Asimismo, debe activar y coordinar los planes de emergencia y crisis, participando en el comité de crisis, asesorando en la toma de decisiones bajo presión y "alineando la comunicación operativa en contextos de alta complejidad y exposición mediática".

Entre los requisitos del puesto se requería una titulación universitaria oficial con experiencia de, al menos, 10 años en gestión y coordinación de crisis, emergencias y seguridad.

Debía hacerlo en entornos operativos complejos y de alta criticidad, "habiendo ejercido también funciones de comunicación de crisis y asesoramiento a organismos, administraciones y comités de crisis, tanto en España como en entornos internacionales".

Se consideraban requisitos valorables la experiencia en transformación de modelos de seguridad y/o modernización de sistemas de gestión de emergencias.

Y también conocimientos de gestión y ejecución de estrategias relativas a crisis cibernéticas y de marcos normativos nacionales y europeos en materia de seguridad y protección civil.

En este sentido, fuentes consultadas al interior de Renfe creen que el nuevo fichaje puede sumarse a la larga lista de nombramientos cuestionados de Fernández Heredia.

La semana pasada este diario ya publicó el descontento que produjo entre los mandos medios de la operadora la designación de José María Vicent como nuevo secretario general y del consejo de administración de Renfe.

Vicent coincidió con Heredia en el Ayuntamiento de Madrid cuando el presidente era director general de la EMT. El nuevo secretario general es secretario general técnico del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio desde 2023.

Las fuentes consultadas por este diario consideraron que el puesto ya estaba otorgado de antemano ya que -desde que salió a concurso- se especuló con que se designaría a un directivo vinculado a la etapa de Heredia en Madrid. Como así fue.

Fichajes de Fernández Heredia

Unas sospechas que estuvieron alentadas porque por primera vez no se exigió el requisito de ser abogado del Estado para optar al cargo, una norma histórica en el operador ferroviario.

En todos estos procesos está en entredicho la figura de Fernández Heredia, un experto en autobuses y con escaso bagaje en el mundo del transporte ferroviario.

El presidente ha realizado en el último año una serie de fichajes que han sustituido a históricos directivos de la compañía, técnicos con larga experiencia en el sector ferroviario que se han quedado fuera de la toma de decisiones.

Las fuentes consultadas indican que la llegada de este nuevo equipo ha incidido en la gestión de la compañía y ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos centrados específicamente en el mercado ferroviario.