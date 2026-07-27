Renfe volverá a licitar en septiembre el concurso para crear una empresa de autobuses

El objetivo de Renfe es contar con una flota estable de autobuses y personal suficiente para responder a picos de demanda y asegurar la continuidad del servicio.

El tribunal exige rediseñar aspectos del contrato, como la configuración en un único lote nacional, requisitos de solvencia, flota mínima y duración del proyecto, para favorecer la concurrencia empresarial.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales avala que el servicio de autobuses está vinculado a la actividad ferroviaria y respalda su uso ante incidencias y obras.

Renfe relanzará en septiembre la licitación para crear una sociedad de autobuses que cubra servicios ferroviarios interrumpidos.

Renfe retomará en septiembre el proceso de licitación para la creación de una sociedad de autobuses con el fin de mantener el servicio cuando surgen circunstancias que imposibilitan realizar un viaje por tren. Pero lo hará con el rediseño de algunos puntos concretos del contrato público.

Lo hace después de que la semana pasada el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) decretara la anulación total de varias cláusulas de la licitación.

Ahora, según un comunicado de Renfe, tras las reclamaciones expuestas contra la licitación, "el Tribunal ha rechazado las alegaciones que sostenían que el servicio podría invadir el ámbito de los servicios de transporte de viajeros por carretera".

Y, según Renfe, concluye que se trata de "una actividad plenamente vinculada a la prestación ferroviaria".

Asimismo, el TACRC considera legítimo que este servicio pueda utilizarse tanto para responder a incidencias operativas como para cubrir interrupciones programadas derivadas de obras en la infraestructura ferroviaria.

La resolución también valida el régimen jurídico aplicado y desestima las objeciones planteadas en materia de transparencia y publicidad de la licitación.

Por otra parte, el TACRC igualmente respalda la necesidad de Renfe de contar con capacidad operativa en comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, al entender que responden a necesidades reales de continuidad y calidad del servicio.

Rediseño

No obstante, el Tribunal considera necesario rediseñar algunos puntos concretos de la licitación para garantizar una mayor concurrencia empresarial.

Entre ellos, señala la necesidad de revisar con mayor detalle cuestiones como la configuración del contrato en un único lote de ámbito nacional, los requisitos de solvencia económica y técnica exigidos a las empresas, la disponibilidad mínima de vehículos y la duración prevista para el proyecto.

Renfe tendrá en cuenta estas consideraciones para volver a lanzar el pliego el próximo mes de septiembre.

La empresa pública recuerda que el objetivo de dicho proceso de licitación es disponer de una flota estable de autobuses, personal de conducción suficiente, optimizar costes, profesionalización de la gestión y una disponibilidad reforzada en escenarios de alta demanda por obras o situaciones imprevistas.