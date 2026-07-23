La baza de casi 400 aprobados en la oposición de Renfe: la jueza reconoce su derecho a la plaza pese a repetirse el examen

La polémica comenzó tras publicarse que parte del examen coincidía con materiales de una academia, lo que llevó a la paralización y revisión del proceso selectivo.

El proceso judicial sigue en marcha y, si la resolución es favorable a los aprobados, Renfe podría verse obligada a duplicar plazas para los afectados.

El examen psicotécnico verbal se repetirá para 2.213 candidatos tras detectarse filtraciones en la prueba original, afectando a 600 plazas de operador comercial.

Cerca de 400 aspirantes aprobados en la oposición de Renfe mantienen su derecho a la plaza pese a la repetición del examen, según ha reconocido una jueza.

Este sábado 25 de julio, un total de 2.213 aspirantes se volverán a examinar para conseguir una de las 600 plazas para operador comercial de Renfe. Una decisión que no gustó a los aprobados con plaza asignada provisionalmente en el primer examen y que acuden a esta repetición con un as bajo la manga.

De los 600 aspirantes que consiguieron la plaza de inicio, algo menos de 400 se unieron para acudir a los tribunales a denunciar primero la paralización de la oposición por parte de Renfe y después la posterior decisión de repetir sólo el examen psicotécnico verbal.

Recordemos que la empresa ferroviaria adoptó esta decisión final después de las reclamaciones de algunos aspirantes que aseguraban que en la prueba psicotécnica se habían producido filtraciones.

Ante la paralización del examen, una jueza del Juzgado de lo Social de Madrid dio la razón a los candidatos aprobados. De hecho, propuso realizar la prueba en diciembre mientras avanzaba la demanda en el juzgado.

Se pidieron medidas cautelares, pero Renfe bloqueó el proceso, según cuentan fuentes cercanas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por ello, se repetirá el examen. No obstante, ante la Justicia estos casi 400 aspirantes tienen asegurado el derecho adquirido a su plaza en la primera prueba, aunque se repita.

¿Qué quiere decir esto? Los que aprueben y entren se incorporan ya a su puesto sin problemas.

Pero aquellos que aprobaron en el examen celebrado el 6 de junio, pero no consigan plaza en la repetición de la prueba, siguen con su derecho adquirido en el primer examen y con la demanda hacia adelante.

Una demanda que en principio se tramitará de forma urgente y entrará a valorar la decisión de repetir el examen. Se espera que el juicio se resuelva en seis o siete meses, detallan dichas fuentes.

Si el juicio da la razón a los aprobados provisionalmente, Renfe se verá obligada a duplicar plazas para aquellos con plaza asignada en la primera prueba, pero no en la segunda.

En paralelo a este proceso judicial, UGT ha animado a los aspirantes afiliados a su organización a poner una reclamación previa para su remisión a la empresa.

Todo ello con el objetivo de preservar una posible acción jurídica en defensa de sus derechos en caso de no superar la prueba del examen psicotécnico.

Por su parte, Renfe juega con la baza de que al repetir sólo la prueba psicotécnica verbal (no la otra parte del psicotécnico ni el examen de conocimiento) muchos de los que aprobaron de inicio tendrán su plaza y no supondrán un problema en el plano judicial.

Y otra de las cartas que benefician a Renfe es que tiene que sacar 1.200 plazas este año adicionales a la tasa de reposición acordadas entre sindicatos y Gobierno para frenar la huelga de febrero.

Por lo que tras el verano la empresa pública podría volver a sacar nuevas vacantes, según fuentes del sector. Renfe, de momento, no puede detallar nada hasta que esté confirmado.

Cronología de la polémica

El origen de la polémica oposición se inicia el 18 de junio. Ese día salieron las listas provisionales para acceder a una de las 600 plazas para operador comercial de una convocatoria que reunió a 5.716 candidatos el 6 de junio.

Fue entonces cuando empezaron a circular, entre los propios aspirantes, las primeras denuncias: buena parte del contenido de la prueba de aptitud verbal, decían, coincidía de forma sustancial con los materiales de preparación que distribuía una academia concreta, Eticop.

A partir de ahí el escándalo fue escalando y el caos estalló. El 30 de junio, Renfe decidió paralizar sus oposiciones a operador comercial.

Todo ello tras remitir la documentación del proceso de selección a la Abogacía del Estado, con el fin de conocer su opinión e incorporar su criterio jurídico antes de adoptar una decisión definitiva.

Con ello, dejó a 600 opositores que aprobaron y consiguieron plaza provisionalmente en el limbo laboral y personal, ya que muchos han dejado sus puestos de trabajo pensando que tenían su plaza en Renfe.

Días después, la Abogacía del Estado emitió su opinión. Declaró que si la filtración afectó de manera exclusiva a la prueba psicotécnica verbal, la actuación jurídicamente procedente era dejar “sin efecto exclusivamente dicha prueba y acordar su repetición”.

Pero dejó claro que no tenía la competencia para ordenar la repetición por sí misma, ya que esa es una facultad exclusiva del Tribunal de la convocatoria de Renfe.

El 10 de julio, dicho Tribunal votó a favor de repetir únicamente la prueba de aptitud verbal, fijando la nueva fecha para el 25 de julio de 2026.

La votación no fue unánime. Renfe y Semaf (sindicato de maquinistas) votaron a favor de repetir la prueba verbal, mientras que CCOO y UGT lo hicieron en contra.

En total, la repetición de dicha prueba afecta a 2.213 aspirantes, correspondientes a las personas que superaron la prueba de conocimientos y la prueba psicotécnica numérica.

Esta prueba volverá a celebrarse este sábado en Madrid, Sevilla, Barcelona y León.

Y mientras, cerca de 400 aprobados y con plaza provisional en el primer proceso seguirán librando su batalla judicial ante una decisión que consideran injusta.