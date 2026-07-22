Indignación en Renfe con el nombramiento del nuevo secretario general: "El puesto estaba dado desde el primer día"

La llegada de Vicent se suma a una serie de cambios de directivos experimentados por perfiles más próximos al actual presidente, lo que ha provocado malestar entre los mandos técnicos.

Por primera vez en este siglo, no era requisito ser abogado del Estado para optar al puesto, rompiendo una tradición histórica dentro de la empresa pública.

Vicent es un directivo cercano al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y no cuenta con experiencia en el sector ferroviario ni en derecho corporativo, lo que ha aumentado la polémica.

El nombramiento de José María Vicent como nuevo secretario general de Renfe ha generado gran indignación interna, al considerarse que el puesto estaba decidido desde el inicio.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha elegido a José María Vicent como nuevo secretario general y del consejo de administración de Renfe Operadora, nombramiento que ha generado gran indignación al interior de la compañía, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Su incorporación está prevista para el próximo 27 de julio, aunque todavía debe pasar por el consejo de administración del operador ferroviario. El fichaje se produjo tras un concurso público en el que se presentaron doce candidatos, pero solo tres fueron admitidos.

La designación -que se produjo este martes a última hora de la tarde- ha generado gran descontento en los mandos medios del operador ferroviario que consideran que el puesto estaba designado "desde el primer día" en que salió a concurso público.

Vicent es un directivo cercano a Heredia con el que coincidió en el Ayuntamiento de Madrid cuando el presidente era director general de la EMT. El nuevo secretario general es secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio desde 2023.

Este nombramiento, adelantado por El Confidencial y confirmado por EL ESPAÑOL-Invertia, generó polémicas incluso antes de conocerse la llegada de Vicent.

Este diario ya advirtió que por primera vez en este siglo no era requisito ser abogado del Estado para optar a la plaza de director general de Renfe. Algo que generó gran malestar en los cargos intermedios de la compañía.

Dentro de Renfe se consideraba que excluir este requisito, que califican de la plaza "más delicada" de Renfe, rompió con una tradición histórica de la empresa pública.

Estas mismas fuentes indicaron que al eliminarse este requisito técnico, el proceso se quedaba sin un necesario filtro para que entren directivos a priori alejados de posicionamientos políticos.

Las sospechas apuntaban a que si se trae a alguien de fuera -sin este tipo de requisito - las posibilidades de otorgar el puesto a alguien afín se multiplicaban.

Es más, los rumores que circulaban dentro de la compañía hace dos semanas apuntaban precisamente a que el puesto podría ya estar designado a alguien afín al presidente del operador ferroviario.

Incluso se especulaba entonces que podría llegar un directivo vinculado al presidente de su etapa en el Ayuntamiento de Madrid.

Y así ha sido. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que el nuevo secretario general se incorpora al equipo de fieles de Fernández Heredia sin ningún conocimiento del sector ferroviario.

En este caso, desconocimiento del sector ferroviario, pero también de derecho corporativo, al no ser abogado del Estado, y de empresas públicas. Solo ha trabajado en administraciones públicas, no en corporaciones.

Es así como las fuentes consultadas coinciden en señalar que su influencia será casi exclusivamente política en un puesto que siempre ha sido técnico y que debería seguir siéndolo.

José María Vicent es un viejo conocido de la administración pública de Madrid. Ha trabajado en el Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y en la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

También tuvo cargos directivos en el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y en el Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Una trayectoria radicalmente distinta a la de su antecesor, Joaquim Hortalà i Vallvé, que comunicó su dimisión al comité de dirección de la empresa pública hace un mes por decisión propia y tras discrepancias internas con el equipo directivo de Fernández Heredia.

Hortalà (precisamente abogado del Estado) llevaba dos años en el cargo. Se incorporó en 2024 tras una trayectoria de dos años y cuatro meses en el FROB.

Anteriormente estuvo durante ocho años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como director de asesoría jurídica y secretario del consejo.

Toma de decisiones

Es en definitiva, una nueva prueba de la deriva que está tomando la compañía con la gestión de Fernández Heredia, un experto en autobuses y con escaso bagaje en el mundo del transporte ferroviario.

El presidente ha realizado en el último año una serie de nuevos fichajes que han sustituido a históricos directivos de la compañía, técnicos con larga experiencia en el sector ferroviario que se han quedado fuera de la toma de decisiones.