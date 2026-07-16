Renfe encarece la factura de los Avril con modificaciones nuevas en 10 convoyes de Avlo

El acuerdo entre Renfe y Talgo incluye mejoras en el mantenimiento y el aplazamiento del pago de una multa de 116 millones por los retrasos en la entrega de los trenes.

Recientemente, Renfe pactó con Talgo la transformación de 15 trenes Avril de ancho fijo a rodadura desplazable, lo que supone un coste adicional de 132 millones de euros.

El contrato para estas mejoras tiene un presupuesto de 71.290,89 euros y los trabajos se extenderán hasta finales de 2027.

Renfe realizará modificaciones en 10 trenes Avlo de la serie 106 para instalar cerramientos en los armarios maleteros de los coches PMR.

El pedido de 30 trenes de la serie 106, los conocidos como los Avril, no ha parado de dar dolores de cabeza a Renfe: retrasos, averías, retirada de trenes en Barcelona y hasta una renegociación del contrato con Talgo que implica gastar más para transformar 15 convoyes. A eso hay que sumar una nueva modificación en algunas unidades.

La empresa pública va a realizar cambios en 10 trenes de la serie 106 con configuración Avlo. En concreto, ha licitado un contrato para la fabricación e instalación de los cerramientos de los armarios maleteros situados en los coches PMR (Personas con Movilidad Reducida).

De origen, se modificó y habilitó parte de los maleteros del coche 5 (PMR), en un armario que sirviera para guardar los enseres personales y profesionales de la tripulación de a bordo en 20 trenes de los de configuración estándar AVE (con 507 plazas).

Ahora, se ha decidido completar esta mejora en el resto de los trenes de la serie: 10 trenes de 581 plazas y configuración Avlo.

Así, el objeto de la presente especificación técnica es definir las características básicas para la contratación de la fabricación e instalación de los cerramientos de los armarios maleteros situados en los coches PMR en 10 trenes Avlo.

Se trata de un contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación que alcanza los 71.290,89 euros.

Se espera que los trabajos duren 14 meses, hasta finales de 2027, según los pliegos técnicos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Estas modificaciones afectan a algunos de los trenes Avlo de esta serie que, recordemos, tuvieron que ser retirados del servicio en Barcelona en septiembre de 2025 tras detectarse fisuras en los bogies.

Aunque en este caso hablamos de pequeños cambios, se trata de un gasto extra que incrementa un poco más la factura o el agujero de los trenes Avril de Renfe.

Acuerdo con Talgo

De hecho, recientemente pactó con Talgo -fabricante de las unidades- la transformación a rodadura desplazable de 15 trenes Avril de ancho fijo (del pedido de 30) para que puedan ser usados en rutas por toda España.

Esa modificación le supondrá a Renfe el desembolso de 132 millones de euros adicionales a los 1.495,4 millones de euros del contrato para la fabricación de las 30 unidades de la serie 106 y su mantenimiento integral durante 40 años.

El nuevo acuerdo con Talgo también contempla mejoras en el contrato de mantenimiento que suponen por un lado que, ligado al cambio de bogies y rodales, Renfe incremente el precio de mantenimiento en aproximadamente un 29%.

Y, por otro, que asuma la compra de todos los recambios necesarios que cederá a Tarvia, sociedad conjunta propiedad de Talgo y Renfe especializada en el desarrollo y ejecución de trabajos de mantenimiento.

Estos cambios no han gustado mucho en el sector ferroviario ya que creen que Renfe ha cedido a las pretensiones de Talgo y ha acabado pagando más al fabricante por unos trenes que no han parado de dar problemas.

Y más, teniendo en cuenta que el pacto entre compañías supone también que se aplaza el calendario de pagos de la multa de 116 millones de euros impuesta por Renfe a Talgo por los más de dos años de retrasos en la entrega de los trenes.

Cabe recordar que hasta abril de 2024 no llegaron las primeras 10 unidades a Renfe.

Así, Talgo no iniciará los pagos hasta 2032, con posterioridad al vencimiento de la deuda bancaria que acaba de ser reestructurada, extendiéndose después durante los seis años siguientes.

Este proceso, además, conlleva la realización por Renfe de los pagos pendientes de los Avril y la liberación de la mayor parte de los avales vigentes, concretamente unos 200 millones de euros en los próximos tres meses.