Talgo nombra a Ricardo Chocarro como nuevo consejero delegado en sustitución de Rafael Sterling

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, valora la experiencia y trayectoria de Chocarro como un impulso clave para la compañía.

Cuenta con casi 30 años de experiencia en sectores de alta tecnología, destacando su paso por Siemens Gamesa y Aernnova Aerospace.

Chocarro se incorporó como consejero independiente de Talgo en febrero de 2026 tras la entrada del consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga.

Ricardo Chocarro ha sido nombrado nuevo consejero delegado de Talgo, en sustitución de Rafael Sterling.

El Consejo de Administración de Talgo ha nombrado a Ricardo Chocarro Melgosa nuevo consejero delegado de la compañía sustituyendo en el cargo a Rafael Sterling.

Ricardo Chocarro entró a formar parte del consejo de Talgo como consejero independiente en febrero de 2026 tras el cambio accionarial y la entrada de los nuevos accionistas del consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga.

Chocarro es ingeniero industrial y cuenta con una experiencia profesional de casi 30 años en sectores de alta tecnología, especialmente en la aeronáutica y las energías renovables.

Tras una dilatada carrera en diversas empresas, en 2017 fue nombrado consejero delegado del negocio Onshore de Siemens Gamesa Renewable Energy.

En 2019 se incorporó a Aernnova Aerospace como director general de Operaciones (CCO), siendo responsable de Finanzas y Control, Planificación, M&A y actividades de diversificación, posteriormente pasó a ocupar el puesto de consejero delegado desde 2020 hasta diciembre de 2025.

Para José Antonio Jainaga, presidente de Talgo, “la experiencia industrial y tecnológica, así como la trayectoria de Ricardo Chocarro supondrán un nuevo impulso para Talgo, en un momento de gran desarrollo del sector ferroviario, en el que la compañía debe ser un actor estratégico”.

Talgo agradece la dedicación y trabajo durante estos años de Rafael Sterling, que había tomado la decisión de iniciar una nueva actividad profesional, según un comunicado del fabricante.