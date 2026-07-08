Víctimas de Adamuz piden a Óscar Puente que pare el tráfico ferroviario hasta que "no garantice su seguridad"

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz exige al Gobierno y a Adif la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España hasta garantizar la seguridad. La petición surge tras advertencias de la CIAF de que no existe un sistema específico para detectar roturas de carril en la infraestructura ferroviaria. Las víctimas consideran que las medidas preventivas actuales no eliminan completamente el riesgo y denuncian la falta de sistemas de alarma inmediata. Reclaman la emisión urgente de una certificación técnica que asegure la plena seguridad y fiabilidad de la red antes de reanudar el tráfico.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha pedido al Gobierno y a Adif que interrumpan temporalmente el tráfico ferroviario en España.

En pleno periodo vacacional, la entidad quiere hacer presión para que se emita cuanto antes la certificación técnica "pertinente" que garantice "la plena seguridad y fiabilidad del sistema".

Todo ello después de la advertencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a Adif de que "no se contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril".

Esta petición se une a la que realizó hace unos días la Cámara de Comercio de Huelva, aunque esta se lo solicitó más bien a los onubenses: que eviten los viajes en tren hasta que el servicio "no vuelva a prestarse con plenas garantías de fiabilidad, normalidad y seguridad para los usuarios".

Ahora la asociación ha enviado un requerimiento formal, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena; y al ministro de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, exigen que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica "pertinente" que garantice "la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin".

Esta actuación ha sido adoptada por la asociación, tras conocer que el presidente de CIAF, Ignacio Barrón, ha enviado otra comunicación al presidente de Adif, en la que le advierte que "el procedimiento específico sobre la gestión de defectos en la infraestructura ferroviaria, no contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril".

Sí establece procedimientos de inspección y auscultación de la vía para la prevención de las roturas, pero "no se considera específicamente la detección de roturas de carril una vez producidas".

"Ello permite concluir que las medidas mitigadoras preventivas no son suficientes para eliminar completamente el riesgo de una rotura", han señalado desde la entidad.

Por ello, la CIAF, según ha indicado la asociación, conmina a la adopción inmediata de todas las medidas posibles para la prevención y detección temprana de roturas de carril, así como todas aquellas medidas mitigadoras, que reduzcan el riesgo asociado a las mismas.

Todo ello con el fin de que "puedan ser detectadas antes de que puedan provocar daños de importancia".

"Ineficacia preventiva"

Asimismo, en dicho escrito, la asociación señala que la exigencia se fundamenta en "una ineficacia preventiva", ya que la CIAF determina que el procedimiento específico de Adif "inspecciona la vía para prevenir fallos, pero no contempla un sistema para detectar una rotura una vez producida".

"Esta circunstancia nos resulta gravísima y supone un riesgo alto en la seguridad de nuestro sistema ferroviario. Tanto más cuando se ha hecho público que la rotura de vías es una situación que sucede con cierta frecuencia".

Por otro lado, la asociación señala que las inspecciones técnicas preliminares indican que el carril del accidente de Adamuz "presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del siniestro", lo que demuestra, a su juicio, que "las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo".

Además la entidad pone el acento sobre la "falta de herramientas de alarma", puesto que el sistema actual registra parámetros para el mantenimiento planificado, pero "no funciona como una herramienta de alerta inmediata para el tráfico ferroviario".

Por todo ello, la comisión requiere a la dirección de Adif a "reforzar los mecanismos de control e instalar métodos rápidos de identificación de fallos graves en la vía antes de que se emita el informe de conclusiones definitivo del accidente".