Alstom cumple y termina sus dos primeros trenes de gran capacidad para Renfe tras los retrasos iniciales

Renfe espera recibir un total de 16 trenes antes de finalizar 2026 y aumentar la capacidad de transporte en las líneas de cercanías hasta un 20%.

El contrato incluye la entrega de 201 trenes, que también se utilizarán en Madrid y Andalucía, así como piezas de repuesto y mantenimiento para 56 unidades durante 15 años.

Estos trenes, destinados principalmente a Rodalies en Cataluña, cuentan con una capacidad para 905 viajeros y un diseño mixto de coches de uno y dos pisos.

Alstom ha completado la fabricación y entrega de los dos primeros trenes de gran capacidad para Renfe, tras superar retrasos iniciales y problemas técnicos en la planta de Santa Perpètua (Barcelona).

Renfe está muy cerca de tener los primeros trenes de alta capacidad de Alstom que en su mayoría irán a modernizar la flota de Rodalies en Cataluña. El fabricante ya ha terminado de fabricar las dos unidades prometidas tras el retraso inicial.

Así, durante el mes de junio han terminado las actividades industriales y han salido del centro industrial de Alstom en Santa Perpètua (Barcelona) los dos primeros trenes de serie del proyecto Renfe, según confirman fuentes del fabricante francés a EL ESPAÑOL-Invertia.

Alstom entregó el dossier de homologación a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria en el mes de mayo y ahora sólo falta su autorización. Es el último paso para que se formalice la recepción oficial, explican desde Renfe.

En abril, Andrew DeLeone, presidente de Alstom para la región de Europa confirmó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que alargaban el calendario hasta el mes de junio durante un encuentro en el marco del Invest in Spain Summit 2026.

En esa reunión se sellaron nuevas fechas de entrega ya que el compromiso inicial era que los primeros trenes del fabricante francés llegaran a Rodalies a principios de 2026 con una capacidad de producción de entre tres y cuatro trenes al mes. Pero no fue así.

Se detectaron problemas en la producción y montaje en la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Al parecer, hay piezas mal colocadas y fallos en las pruebas.

También había problemas graves en los bogies que tenían que ver con su resistencia y durabilidad, según avanzó este periódico.

Tren de Rodalies fabricado por Alstom. Europa Press

Pero ahora, con la entrega de estos dos primeros trenes, todo parece rodar sobre lo previsto.

Su siguiente compromiso es entregar un total de 16 trenes antes de que finalice 2026.

Trenes de gran capacidad

Además de para Rodalies, el pedido de 201 trenes también se destinará a las redes ferroviarias de Madrid y Andalucía.

Son trenes que tienen una capacidad de 905 viajeros, con unas puertas y vestíbulos más amplios que permitirán agilizar y minimizar el tiempo de parada en las estaciones, mejorando así la capacidad del transporte de cercanías.

En concreto, contarán con 12 puertas por cada lado de 1,5 metros de ancho.

Los trenes, que forman parte de la plataforma probada Coradia de Alstom, permitirán a Renfe transportar al menos un 20% más de pasajeros por hora en las redes de cercanías más congestionadas, como Madrid o Barcelona.

Presentan un innovador diseño de configuración mixta, con coches de uno y dos pisos, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de movilidad en los grandes núcleos urbanos.

De hecho, en la estación madrileña de Chamartín estos días se ha dejado ver uno de estos convoyes.

El contrato, por un valor de 1.800 millones de euros, se firmó en 2021 para la compra de 152 trenes y se amplió un año después con más unidades de trenes de alta capacidad hasta sumar las 201.

También incluye el suministro de piezas de repuesto y el mantenimiento de 56 trenes durante 15 años.

A la vez, Renfe cerró otros contratos con Stadler en Valencia y CAF en País Vasco para la llegada de más trenes.