Jainaga al Gobierno: "La ciudadanía no entendería" que no se compraran trenes de Talgo tras Adamuz

La cartera de pedidos de Talgo alcanza un récord histórico de 6.307 millones de euros, impulsada por contratos en Europa, Arabia Saudí y otros mercados internacionales.

Talgo anuncia planes para duplicar su capacidad industrial antes de 2028 y acelerar los ritmos de entrega de trenes, tras retrasos y una multa de Renfe.

Renfe ha lanzado una licitación para adquirir hasta 40 trenes de alta velocidad por más de 1.700 millones de euros, con competencia internacional.

José Antonio Jainaga, presidente de Talgo, insta al Gobierno a elegir trenes de la empresa tras el accidente de Adamuz, destacando su eficiencia y seguridad.

Talgo ha abierto una nueva etapa en su historia de la mano del consorcio liderado por Sidenor que tomó el control de la empresa. Con más estabilidad financiera e industrial que hace años, su presidente, José Antonio Jainaga, aprovechó su primera junta de accionistas para dirigirse al Gobierno por el nuevo contrato de trenes de alta velocidad lanzado por Renfe.

Hablamos de una licitación para adquirir hasta 40 trenes de alta velocidad de última generación por más de 1.700 millones de euros. Los nuevos trenes deberán operar a una velocidad de 350 km/h.

Y aquí Jainaga sacó pecho de los convoyes de Talgo por ser más “accesibles”, “ligeros” y “sostenibles”. Llegó a afirmar que los trenes de muy alta velocidad de Talgo son hasta un 35% más eficientes que los de sus competidores.

Una sostenibilidad a la que se refirió no sólo en términos medioambientales, sino en lo relativo a la estructura ferroviaria.

“Tras el terrible accidente de Adamuz, no cabe ninguna duda de que los trenes de Talgo representan, por su estructura ultraligera y el diseño de su sistema de rodadura, una solución tecnológica de primer nivel para garantizar la pervivencia de la red ferroviaria”, señaló.

Momento en el que lanzó un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Los ciudadanos no entenderían que el regulador, el operador, y en última instancia el Gobierno, no consideren las soluciones tecnológicas de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades de la sociedad española”.

Y es que entre las opciones del Gobierno para fabricar los trenes de Renfe siempre han estado los chinos, los alemanes de Siemens e incluso los trenes Hitachi con los que opera Iryo en España.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, interviene durante su visita a las instalaciones de la empresa Talgo, a 18 de diciembre de 2025, en Rivabellosa, Álava, País Vasco (España). Carlos González Europa Press

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, realizó un tour por las instalaciones de estos fabricantes ubicadas en diferentes países antes de lanzar la licitación de trenes.

Después de eso, Talgo anunció su intención de diseñar en tres años un nuevo tren capaz de viajar a 350 km/h, apto para entrar en el megacontrato de Renfe.

De hecho, para limar asperezas con Renfe Jainaga avanzó en la junta de accionistas la entrega en las próximas semanas de los tres trenes Avril que aún faltan por entregar a la empresa pública.

Este pedido acumula un retraso de unos cuatro años. Demora que llevó a Renfe a interponer una multa de 116 millones de euros a Talgo.

Cartera histórica

Y para demostrar que la Talgo de hoy nada tiene que ver con la de hace años y que pueden cumplir plazos de entrega, Jainaga también anunció la intención de duplicar su capacidad industrial a finales de 2028.

Una capacidad industrial que ya ha ido aumentando y que ha supuesto la contratación de más de 200 personas dedicadas a la actividad productiva en sus plantas.

El plan también es acelerar los ritmos de entrega de sus trenes a través de la optimización de los procesos productivos y nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas.

Un plan que también sirve para convencer a Puente, que en las últimas semanas se ha estado quejando de las demoras en las entregas de los trenes por los procesos de fabricación y ha pedido una posición común en Europa.

Además, el consorcio liderado por Sidenor ha conseguido este año incrementar la cartera de pedidos del fabricante a niveles históricos gracias, en parte, a los contratos conseguidos en Europa.

En concreto, Talgo cerró el año 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones de euros, que en estos momentos se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones de euros.

En lo que va de año, el fabricante ha conseguido elevar un 41% el valor de los contratos de su cartera de pedidos.

De hecho, se ha superado el volumen de adjudicaciones que habían previsto para 2026, según el director general de Talgo, Rafael Sterling.

Hablamos de contratos como el de FlixTrain para el suministro de 65 trenes de la plataforma Intercity Talgo 230, la compra de 20 trenes de muy alta velocidad del Gobierno de Arabia Saudita o el contrato con Trafikverket para el suministro de un conjunto de trenes diurnos y nocturnos de la plataforma Talgo 230 en Suecia.

A eso hay que sumar que Talgo sigue entregando trenes al operador estatal alemán Deutsche Bahn y del operador danés DSB una vez resueltos los cambios en los pedidos y los retrasos.