Jainaga acaba con el culebrón de los Avril: Talgo entregará a Renfe los tres trenes que faltan en las próximas semanas

La compañía ha creado en el País Vasco una unidad corporativa de investigación, Talgo TeknoRail, enfocada en el desarrollo de soluciones ferroviarias de nueva generación.

Talgo aspira a doblar su capacidad productiva antes de 2028, para lo que ha contratado a más de 200 personas, aunque enfrenta dificultades para encontrar perfiles especializados.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado un nuevo plan estratégico centrado en aumentar la capacidad productiva y abordar nuevos mercados, especialmente en Centro y Este de Europa.

Talgo entregará a Renfe los tres trenes Avril que faltan en las próximas semanas, tras un retraso acumulado de cuatro años.

José Antonio Jainaga se ha estrenado como presidente de Talgo en su primera junta general ordinaria de accionistas. Y lo ha hecho con un discurso lleno de optimismo y en el que ha querido cerrar el pasado más oscuro del fabricante de trenes.

Uno de los asuntos más delicado es el famoso contrato de los trenes Avril para Renfe.

En las palabras que ha dirigido a los accionistas, Jainaga ha avanzado que en las próximas semanas concluirán el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, “dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera”.

Hasta la fecha, Talgo había entregado 27 de los 30 trenes de la serie 106 a Renfe. Es decir, faltaban tres de los que no se tenía noticia ni había fecha de entrega.

La entrega de los 30 trenes Avril acumula un retraso de unos cuatro años. Demora que llevó a Renfe a interponer una multa de 116 millones de euros a Talgo.

Con este capítulo casi cerrado, Talgo prepara ya su plan estratégico para los próximos años que según Jainaga estará listo, como muy tarde, a la vuelta del período estival.

El plan girará en torno a los productos que serán la base del negocio de Talgo en la próxima década.

También detallará los mercados a los que se dirigirá de manera preferente, con la vista puesta específicamente en el Centro y Este de Europa.

Y, por último, se enfocará a las capacidades industriales necesarias, y eventualmente las alianzas puntuales a desarrollar, para poder acceder a ciertos mercados.

Aumento capacidad

Aunque los detalles de las inversiones industriales están aún en fase de definición, el objetivo de Talgo es doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028.

Una capacidad industrial que ya ha ido aumentando y que ha supuesto la contratación de más de 200 personas dedicadas a la actividad productiva.

No obstante, el presidente del fabricante ha reconocido problemas para encontrar determinados perfiles, como profesionales especialistas en pintura y soldadura.

“Paradójicamente, en un país con un elevado nivel de paro resulta especialmente difícil atraer a esos profesionales”, ha afirmado.

Asimismo, Jainaga ha anunciado la creación en el País Vasco de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que refuerza el posicionamiento industrial de la compañía.

Bajo el nombre de Talgo TeknoRail, este centro se convierte en el eje para desarrollar las capacidades tecnológicas que impulsarán la próxima generación de soluciones ferroviarias.

Mejores trenes

Por otro lado, Jainaga ha defendido que los trenes de Talgo son entre 70 y 120 Tm “más ligeros que los de los competidores que circulan en España, por ejemplo en el segmento de muy alta velocidad”.

Características que hacen diferentes sus trenes y que permiten responder a las demandas sobre el respeto al medioambiente y la seguridad.

Lo que le ha permitido afirmar que los trenes de muy alta velocidad de Talgo son hasta un 35% más eficientes energéticamente que los productos de sus competidores.

Pero sobre todo, para el directivo contribuyen a la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias.

“Tras el terrible accidente de Adamuz, no cabe ninguna duda de que los trenes de Talgo representan, por su estructura ultraligera y el diseño de su sistema de rodadura, una solución tecnológica de primer nivel para garantizar la pervivencia de la red ferroviaria”, ha señalado.

Por ello, el también presidente de Sidenor ha recordado que “los ciudadanos no entenderían que el regulador, el operador, y en última instancia el Gobierno, no consideren las soluciones tecnológicas de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades de la sociedad española”.