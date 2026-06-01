La electrificación de la última milla gana terreno impulsada por criterios económicos y la eficiencia operativa

May López Díaz , directora de desarrollo en la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona) y Rafael Aguilera, director general UNO logística. Sara Fernández

Las claves

Las claves Generado con IA La electrificación de la última milla en España avanza por criterios económicos y eficiencia operativa, más allá de las exigencias regulatorias. Expertos destacan que el ahorro en costes, la mejora de productividad y la adaptación urbana aceleran la transición hacia vehículos eléctricos. Las soluciones innovadoras como el intercambio de baterías y el desarrollo de vehículos ligeros están facilitando la electrificación del reparto urbano. El acceso a la recarga y la inversión inicial siguen siendo retos, especialmente para autónomos, mientras las grandes plataformas de reparto lideran la adopción de flotas eléctricas.

La logística de última milla avanza hacia su electrificación en España impulsada cada vez más por criterios económicos y de eficiencia operativa, más allá de las exigencias regulatorias. Los expertos del sector coinciden en que el ahorro en costes, la mejora de la productividad y la adaptación al entorno urbano están acelerando la transición.

En la mesa redonda sobre Última milla eléctrica: de opción sostenible a apuesta económica, han participado May López Díaz, directora de desarrollo en la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona) y Rafael Aguilera, director general de UNO Logística.

Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona), ha asegurado que la movilidad eléctrica urbana ha superado la fase de comparación con la combustión. En su opinión, las empresas están cambiando su enfoque no solo por obligaciones regulatorias, sino por ventajas tangibles."No solamente es el mero hecho de la obligación, sino que incluso hay una parte social por comodidad y por el compromiso con el medio ambiente también en contra de la contaminación acústica", ha subrayado.

Última milla eléctrica: de opción sostenible a apuesta económica

El directivo ha destacado además el papel de soluciones como el intercambio de baterías, que permiten reducir los tiempos operativos "en menos de 30 segundos el coche o la moto cargada al 100%", eliminando esperas en puntos de recarga. Así, ha defendido que "es una ventaja totalmente competitiva".

Desde la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, su directora de desarrollo, May López Díaz, ha incidido en que el coste total de propiedad (TCO) ya favorece al vehículo eléctrico en muchos casos. "Ya poníamos sobre la mesa cómo el TCO ya salía a cuenta", ha señalado, recordando que no solo influye el precio de compra, sino variables como el coste energético, el mantenimiento o la productividad.

López Díaz ha apuntado, sin embargo, a la necesidad de trasladar mejor esta información, especialmente a autónomos. "Quizás lo que tenemos es que trasladar ese mensaje para que quien tiene que tomar la decisión sepa cómo calcular esos datos ya no por un compromiso ambiental, sino por un compromiso económico", ha destacado.

Por su parte, el director general de UNO Logística, Rafael Aguilera, ha advertido que "no todo el mundo tiene las mismas necesidades hay que ver caso a caso". Aunque reconoce que el vehículo eléctrico se amortiza con el tiempo, alerta del principal obstáculo: "El desembolso inicial es bastante más grande".

Acceso a la recarga

Aguilera ha ejemplificado las diferencias operativas entre empresas y autónomos, especialmente en el acceso a la recarga. "Hay empresas que dejan los vehículos por la noche en sus instalaciones hay otros autónomos que se llevan el vehículo a casa", lo que condiciona la viabilidad. "No a todo el mundo le sale tan a cuenta como el caso genérico", ha resumido.

Pese a estas dificultades, el consenso apunta a que la última milla será uno de los primeros segmentos en electrificarse. Benjumea ha afirmado que "es el primero que ha tomado la iniciativa", especialmente en entornos urbanos donde existe mayor acceso a infraestructuras.

En la misma línea, López Díaz ha destacado que "tenemos muchas más posibilidades de verlo electrificado más rápido", en un contexto marcado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de reducir emisiones, ruido y congestión.

Infraestructura y políticas públicas siguen siendo, no obstante, factores clave. Aguilera ha recordado que, de los cerca de 55.000 puntos de recarga en España, "casi un tercio no es tan operativo", lo que evidencia la necesidad de mayor impulso institucional. "La parte pública también tiene que hacer lo suyo", ha reclamado.

Iniciativas de Silence

Desde el lado empresarial, Benjumea ha destacado las iniciativas de Silence, como el desarrollo de vehículos adaptados al entorno urbano. Así, ha explicado que "hemos desarrollado un vehículo de cuatro ruedas de pequeñas dimensiones para ayudar a la descongestión y aún así que no tenga una alta ocupación dentro de la vía pública".

También ha explicado el desarrollo de "una red de Battery Stations (donde contamos con más de 200 puntos de recarga repartidos por toda España, concentrados especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde cuentan con más de 2.300 baterías cargadas al 100% donde cuentan con más de 2.300 baterías disponibles cargadas al 100% para que el ciudadano o el repartidor pueda ir y hacer esa recarga".

Con todo, ha remarcado que "nosotros en Silence siempre estamos innovando, intentando buscar alternativas para adaptarnos a ese reparto de última milla que tan necesario es".

En el plano energético, López Díaz ha subrayado que la electrificación trasciende el ámbito medioambiental y se vincula directamente con la competitividad: "Estamos hablando de supervivencia económica". En un contexto de costes energéticos al alza, ha defendido que "la posibilidad de que ese coste sea una ventaja para operar" es cada vez más clara, especialmente en un país con alto potencial renovable.

Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona).

Asimismo, ha recordado el impacto económico de la contaminación, con "casi 600 millones de euros" en costes sanitarios anuales en España, además de "más de 20.000" muertes prematuras. Frente a ello, ha defendido que el vehículo eléctrico representa también "independencia energética".

López Díaz ha advertido de que el contexto actual está reforzando el papel de la energía en la competitividad empresarial: "Cada vez que podamos electrificar esa última milla en un país como España con un potencial renovable como el que tenemos la posibilidad de que ese coste no solo deja de ser un problema, sino que sea una ventaja para operar".

En este sentido, ha subrayado que la electrificación no solo responde a criterios ambientales, sino también estratégicos. "Tenemos que ser conscientes de que la elección es independencia energética y de cara al usuario es lo más rentable que existe", ha destacado.

En este contexto, el director comercial de Silence ha puesto el foco en la operativa como factor determinante para la electrificación, especialmente en el reparto urbano. "El tamaño del vehículo es el que está marcando qué sectores son", ha explicado, señalando que los segmentos más avanzados son aquellos que operan con vehículos ligeros: "Si mi vehículo es una furgoneta de menos de 3.500, ese se está dando el paso y es el que más fácil lo tiene".

May López Díaz , directora de desarrollo en la asociación Empresas por la Movilidad Sostenible, Santiago Benjumea, director comercial de Silence (Acciona) y Rafael Aguilera, director general UNO logística. Sara Fernández

Asimismo, ha destacado el papel de las grandes plataformas de reparto, que están acelerando la transición: "Las grandes marcas de reparto están apostando mucho por la electrificación", en modelos cada vez más estructurados y profesionalizados.

Benjumea ha defendido que la clave del despliegue está en la integración tecnológica y la optimización del uso de los vehículos. "Nuestros vehículos están conectados, permiten gestionar el vehículo, localizarlo, conocer el estado de las baterías", ha explicado. Esta conectividad permite a las plataformas operar en tiempo real y maximizar la productividad.

Desde la óptica empresarial, Benjumea ha reconocido que la transición responde a múltiples factores. "El cliente no está dispuesto a pagar más", ha afirmado.

De cara al futuro, el presidente de UNO Logística, Rafael Aguilera, ha reclamado mayor estabilidad regulatoria para facilitar la planificación empresarial. "No puede hacer un plan a cinco años", ha lamentado, alertando de que los cambios normativos pueden comprometer inversiones y ayudas.