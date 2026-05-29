El Tribunal de Cuentas resucita el lío de los trenes que no entraban en los túneles y afea la gestión de Renfe

Respecto a los trenes alpinos, el informe destaca incumplimientos de plazos y cambios contractuales sin seguir los procedimientos formales exigidos.

La modificación contractual elevó el coste en 19,4 millones de euros, alcanzando un total de 218,8 millones, y no se ajustó a derecho, según el Tribunal de Cuentas.

El informe revela que Renfe incluyó en los pliegos unas prescripciones técnicas imposibles, al exigir gálibos incompatibles con las vías existentes.

El Tribunal de Cuentas critica la gestión de Renfe en el contrato de trenes que no cabían en los túneles de Cantabria y Asturias, señalando falta de diligencia.

El Tribunal de Cuentas vuelve a rescatar el polémico contrato de trenes que Renfe adjudicó a CAF y que no entraban en los túneles de Cantabria y Asturias. Y lo hace para afear la gestión de la empresa pública y los retrasos y sobrecostes ocasionados por uno de los últimos grandes escándalos ferroviarios.

En concreto, el organismo ha aprobado el Informe de fiscalización de la contratación de Renfe para la adquisición y mantenimiento de 31 trenes de ancho métrico y 6 trenes alpinos realizada al fabricante CAF.

El informe señala que el retraso en la ejecución del contrato de los trenes de ancho métrico estuvo relacionado con la inclusión por parte de Renfe Viajeros en los pliegos de “unas prescripciones técnicas de imposible ejecución”, al exigir unos gálibos incompatibles con las vías por las que ya circulaban unos trenes de su propiedad.

También añade que Renfe Viajeros podría haber obtenido conocimiento de los gálibos correctos con la simple consulta de sus bases de datos y que tampoco solicitó previamente información a Adif durante la preparación de los pliegos.

Circunstancia que, en su opinión, “pone de manifiesto una significativa falta de diligencia en su gestión que tuvo importantes consecuencias”.

La fiscalización concluye además que la empresa pública conoció en febrero de 2021 la imposibilidad de aplicar los gálibos exigidos en los pliegos a partir de la información recibida de Adif, pero “no resolvió el contrato” como estaba previsto en los pliegos.

Lo que hizo en noviembre de 2024 fue formalizar una modificación contractual no ajustada a derecho amparada en un informe jurídico con importantes carencias en su motivación.

La modificación contractual supuso un incremento de 19,4 millones de euros, equivalente al 11,9 % del importe inicial del contrato, elevando su importe total hasta 218,8 millones de euros, más IVA.

Este contrato suscitó tanta polémica y debate público que tuvieron que dimitir la secretaria de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera y del presidente de Renfe, Isaías Táboas.

Trenes alpinos

Respecto de los trenes alpinos, la fiscalización concluye que “no se ha podido cumplir el plazo de ejecución del contrato en ninguno de sus hitos” debido a las obras de remodelación de la infraestructura ferroviaria que está llevando a cabo Adif.

El informe vuelve a poner el foco en que Renfe no solicitó información a Adif antes de licitar el suministro y que amplió posteriormente el plazo de ejecución y modificó algunas condiciones contractuales “de forma tácita”, infringiendo “el principio formal de contratación pública” y apartándose de las exigencias contenidas en la normativa aplicable.

Estos seis trenes se compraron para renovar los veteranos trenes de la serie 442 que atienden la línea C9 (Cercedilla-Puerto de Cotos) del núcleo de Cercanías.