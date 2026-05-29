Sale a la venta la centenaria compañía de autobuses Leda: su quiebra deja a los extremeños sin la línea Mérida-Sevilla

El comprador deberá subrogar a nueve empleados y presentar ofertas superiores a 75.000 euros antes del plazo de 20 días desde el 19 de mayo.

El administrador concursal ha puesto en venta la unidad productiva de Leda, que incluye contratos, activos y la concesión de la estación de Almendralejo.

La quiebra de Leda ha dejado a Extremadura sin la línea de autobús regular Mérida-Sevilla, afectando a cientos de usuarios.

La histórica compañía extremeña de autobuses Leda, fundada en 1924 en Almendralejo, ha entrado en quiebra y ha salido a la venta.

Líneas Extremeñas de Autobuses (más conocida como Leda) nació en Almendralejo (Badajoz) en 1924 y pronto se convirtió en una de las empresas de autobuses más conocidas de Extremadura. Un siglo después, la compañía ha quebrado y ha dejado a los extremeños sin la línea Mérida-Sevilla.

De hecho, esta centenaria compañía de autobuses acaba de colgar el cartel de se vende. Su administrador concursal ha activado el plan de liquidación para recibir ofertas por Leda.

Como mínimo, las propuestas deberán superar los 75.000 euros (sin IVA), además de incluir un depósito de 7.500 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

El perímetro de la unidad productiva de Leda engloba los bienes, derechos, medios de funcionamiento, contratos y demás activos necesarios para el desarrollo de la actividad de la concursada.

Entre ellos, se incluye el contrato de gestión de servicio público de transporte regular de la línea Mérida–Sevilla y el contrato de explotación del servicio público de la estación de transporte de viajeros por carretera de Almendralejo.

La concesión de la ruta tiene asignados a seis conductores y la de la estación de autobuses tiene bajo contrato a dos empleados. Asimismo hay un trabajador que está asignado en ambas concesiones.

El coste de las indemnizaciones estimadas es de 97.203,67 euros, calculadas a 30 de abril de 2026, que se han incrementado a más de 98.000 euros a 30 de junio de 2026.

En total son nueve empleados cuyos contratos deberán ser subrogados.

El plazo para aceptar ofertas de compra es de 20 días a contar desde el 19 de mayo, fecha en la que el juez autorizó la venta de unidades.

Historia y peso

Además de poder adquirir la unidad productiva, el comprador se hará con el control de una compañía centenaria y muy icónica para los extremeños.

Esta compañía ayudó a vertebrar Extremadura cuando la red ferroviaria y otras alternativas de transporte eran más limitadas.

Nació como un pequeño proyecto de transporte de viajeros impulsado por Andrés Brito Bayón. Empezó con tres autocares Citroën y fue creciendo.

Durante su etapa de expansión llegó a atender decenas de localidades y a recorrer diariamente miles de kilómetros, conectando cerca de 100 municipios (muchos de ellos pequeños) con las principales ciudades.

Esa función fue especialmente importante en una comunidad con fuerte dispersión territorial, donde el autobús era clave para la movilidad cotidiana.

Si bien es cierto, la compañía sufrió una etapa difícil a partir de la década de 2010, con muchos problemas económicos.

Años después perdió peso en la movilidad extremeña al quedarse sin parte de las concesiones.

Mantuvo las rutas Mérida-Sevilla y Villanueva de la Serena-Sevilla, mientras otras líneas fueron asumidas por Alsa. Y actualmente sólo operaba el trayecto Mérida-Sevilla.

Autobuses de Leda.

En 2023, Facua llegó a denunciar a la empresa por mantener en circulación en el servicio vehículos con anomalías y sin licencia para el transporte de pasajeros.

Un año después consiguió evitar el concurso de acreedores llegando a un acuerdo para la quita del 50% de la deuda. Sin embargo, en abril de 2026 no pudo evitar la quiebra y actual fase de liquidación.

¿Qué va a pasar?

El pasado 8 de mayo, la compañía dejó de prestar la línea Mérida-Sevilla dejando a cientos de usuarios sin otra opción para moverse entre ambas ciudades.

Entre las dos urbes existe movilidad habitual por razones laborales, universitarias, médicas y de enlace con otros medios de transporte.

El Gobierno extremeño lleva desde entonces pidiendo al Ministerio que adjudique la línea de manera provisional a otra empresa o, en su defecto, que tramite un contrato de emergencia para garantizar la continuidad del servicio.

La Junta recuerda que el Ministerio de Transportes es el responsable de esta concesión nacional y sostiene que está dilatando una solución que parece que no termina de llegar.

Este periódico se ha intentado poner en contacto con el Ministerio liderado por Óscar Puente sin obtener respuesta.