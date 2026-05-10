Respondemos a las dudas por la crisis del queroseno: ¿Me pueden cancelar el vuelo?¿Reservo ya mis billetes o mejor espero?

La Comisión Europea ha advertido que las aerolíneas no pueden aplicar recargos retroactivos y que el aumento del precio del combustible no exime a las compañías de sus obligaciones con los pasajeros.

Las aerolíneas han comenzado a cancelar vuelos y a aplicar recargos por el alto coste del queroseno, mientras algunos aeropuertos racionan el suministro.

Algunas compañías, como Spirit, ya se han declarado en quiebra y otras han advertido de posibles situaciones similares debido al encarecimiento del combustible.

El precio del queroseno para aviones se ha duplicado tras diez semanas de conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo de Ormuz, afectando a aerolíneas y consumidores.

Las diez semanas de conflicto en Oriente Próximo y su correspondiente bloqueo prolongado de Ormuz han disparado los precios del crudo un 40%. Y con él, los derivados energéticos, como el queroseno -la gasolina de los aviones- han visto reflejado el impacto de la subida.

El precio del jet fuel, el combustible de aviación, se ha duplicado desde que empezó la guerra en Irán. Y esto ha provocado un terremoto en el sector de las aerolíneas, lo que ha extendido la preocupación a los consumidores, especialmente en un momento en el que se encuentran a las puertas -y en plena preparación- de las vacaciones de verano.

Esta preocupación también ha llegado a las autoridades. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compartía el pasado lunes su preocupación ante la situación. Además, pedía empezar a estudiar medidas para hacer frente a un escenario de escasez de combustible antes de que este se materialice.

También el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, se manifestó el pasado martes ante la situación. Sentenció que por ahora no hay problemas de suministro de hidrocarburos en la Unión Europea por el bloqueo de Ormuz. Aunque también agregó que el bloque comunitario ya se prepara para un posible escenario de escasez.

Ante este contexto, algunas aerolíneas ya han sufrido en sus propias carnes las consecuencias. Spirit, la estadounidense pionera en el modelo de bajas tarifas y famosa por sus aviones amarillos, se declaró formalmente en quiebra hace unos días.

Un desenlace que algunas grandes del sector, como IAG, ya han advertido que podrá volver a repetirse.

Ante la incertidumbre, los consumidores plantean sus dudas. Lo hacen después de que algunas aerolíneas hayan cancelado vuelos intentando ahorrar combustible y de que otras hayan optado por aplicar recargos para pagar su alto coste.

En algunos aeropuertos, como los italianos, se ha optado por racionar el combustible. Todo en un terreno de incertidumbre y a las puertas de un verano que se plantea complicado.

Así lo transmitía también hace unos días a este periódico Miguel Sánchez, analista aéreo. El experto auguraba "un verano con precios de los billetes por las nubes".

Sobre la situación también se ha manifestado Bruselas. La Comisión Europea ha advertido de que las aerolíneas no pueden aplicar recargos retroactivos por la subida del queroseno.

Además, senteciaba que el encarecimiento del combustible no puede considerarse en ningún caso una "circunstancia extraordinaria" que exima a las aerolíneas de hacer frente a sus obligaciones.